Geen voetbalsupporters, maar Asser popkoor op tribune Achilles 1894

"We repeteren hier, dat lijkt allemaal heel simpel, maar dat is het niet", zegt Ellen de Ruiter. "We hebben heel veel maatregelen genomen om dit goed te organiseren en er zeker van te zijn dat alles goed verloopt."

Rug naar het veld

En om alles dan ook goed te laten verlopen is er een plattegrond gemaakt van de tribune, met daarop een indeling. "De dames komen per groep hier binnen, dan lopen ze een voor een richting de tribune en krijgen hun eigen plekje toegewezen. Vervolgens zingen ze met de rug richting het veld, zodat het eventuele virus zich niet kan verspreiden over de tribune."

Daarbij wordt natuurlijk de 1,5 meter afstand in acht genomen. "Natuurlijk vroegen wij ons ook af of het veilig was, maar na contact met onder andere politie, gemeente, veiligheidsregio en de GGD weten we dat het goed is. En zeg nou eerlijk, het is toch ook een mooi gezicht zo?"

Een noodoplossing

De dames hebben het zingend zichtbaar naar hun zin en ook de dirigent is vol overgave aan het werk. "Het blijft toch een noodoplossing", vervolgt De Ruiter. "De akoestiek is simpelweg niet optimaal en het comfort in Podium Zuidhaege is prettiger."

"We blijven het de komende tijd hier doen, maar als het kan gaan we gewoon weer terug naar binnen."