'Zeldzame' neerslagverschillen in Drenthe: 'Gebeurt eens per vijf jaar'

"De regionale verschillen waren enorm", vertelt weerman Roland van der Zwaag. Wijster mocht zich kronen tot lijstaanvoerder van het neerslagoverzicht. In het esdorp kletterde in één etmaal 87 millimeter regen naar beneden, even verderop ving een akkerbouwer 94 millimeter regen op.

Grote verschillen

Een vrij groot verschil ten opzichte van De Wijk, waar bijvoorbeeld ruim zes millimeter regen viel. Iets verderop in Hoogeveen was het met 26 millimeter alweer een stuk natter. Ook in Noord-Drenthe waren er op korte afstand aanzienlijke neerslagverschillen. "In mijn woonplaats Eelderwolde viel 25 millimeter regen, maar vier kilometer verderop in Paterswolde was het met elf millimeter alweer een stuk minder", constateerde Van der Zwaag.

In heel juni valt normaal ongeveer 70 millimeter regen, in Wijster is deze maand al 132 millimeter neerslag gemeten" Roland van der Zwaag - Weerman

Mensen die het gevoel hebben dat het gisteren in onze provincie nogal wisselvallig was qua neerslaghoeveelheid, krijgen dat vermoeden bevestigd door Van der Zwaag.

"Als je van gemiddelden uitgaat, valt er in heel juni ongeveer 70 millimeter regen. We zitten nu halverwege juni en in Wijster is er, door die grote hoeveelheid regen van gisteren, deze maand al 132 millimeter neerslag gemeten. Dat is eigenlijk ongelooflijk, maar het is mogelijk als de atmosfeer onstabiel genoeg is."

In het ene deel van Drenthe viel gisteren heel veel regen en in het andere gedeelte viel er bijna niets (Rechten: RTV Drenthe)

Omhoog gezogen lucht

Hoe dat kan, ligt volgens de weerman aan de beschikbare hoeveelheid vocht in de lucht in combinatie met de temperatuur op dat moment. "Gisteren waren er op kleine afstand grote temperatuurverschillen door twee verschillende luchtsoorten. Daarnaast was er sprake van verschillende windrichtingen."

"We hadden boven Oost-Drenthe koelere en droge lucht en aan de westkant van Drenthe vochtige en warme lucht. Precies op de lijn tussen Eelde, Assen, Beilen en Hoogeveen kwamen die luchtsoorten samen. En exact op die lijn werd de lucht ineens extra hard omhoog gezogen en dat werkt dan als katalysator. De luchtsoorten gaan dan eigenlijk met elkaar in gevecht", legt hij uit.

Langdurige neerslag

"Warme lucht stijgt en gaat net zo lang omhoog totdat-ie niet verder kan. Maar soms kan de lucht langdurig blijven stijgen omdat er genoeg warmte en vocht in de atmosfeer zit", vertelt Van der Zwaag. Die combinatie, samen met een grote hoeveelheid energie in de lucht, zorgde ervoor dat het gisteren langdurig op dezelfde plek bleef regenen.

Het weer van gisteren is machtig voor een liefhebber van heftig weer" Roland van der Zwaag - Weerman

"Als de lucht wel in beweging was gekomen, konden de buien opschuiven naar links of rechts. Maar de omstandigheden bleven wel vier uur lang op dezelfde plek gelijk. Zo konden de buien die waren ontstaan volledig uitregenen en ontstonden op diezelfde lijn iets verderop weer nieuwe buien."

Zeldzaam

Normaal gesproken zijn er volgens Van der Zwaag altijd wel luchtbewegingen in de onderste laag van de dampkring. "Meestal bepaalt de wind dat neerslaggebieden daardoor in beweging komen", gaat hij verder. Maar dat was gisteren niet of nauwelijks het geval, mede omdat de wind zwak en parallel aan de buien was.

"Meteorologisch erg interessant, want alle parameters wezen in dezelfde richting voor heftig weer. En daar kwam het dus ook van. Uiterst zeldzaam, maar machtig voor een liefhebber van heftig weer. Zo'n weersituatie als gisteren, met buien op dezelfde lijn in onze provincie, dat is best uniek. Dat gebeurt misschien maar één keer per vijf jaar."

Bekijk hieronder de video waarin Siem geniet van de volgelopen straat in Beilen:

Lees ook: