Coevern, Slien, Sweel en Gies? Dat kan, maar dan zijn er 221 nieuwe plaatsnaamborden nodig

Welkom in Coevern, in Daolen, Gies, Slien, Wisp of Sweel. Net als in andere Drentse gemeenten, zijn er in Coevorden plannen om de plaatsnaamborden van de dorpen te voorzien van een extra naam: in het Drents. Als Coevorden dat wil, moeten er in totaal 221 borden worden aangepast. In totaal gaat die operatie ongeveer 165.000 euro kosten.

Met die berekening komt de gemeente nu, nadat de organisatie Huus van de Taol de afgelopen periode alle 47 plaatsnamen (stad, dorpen en buurtschappen) binnen de gemeente tegen het licht hield om te bezien welke plaatsen een Drentse vertaling zouden moeten krijgen. Het blijkt nu dat er 22 plaatsnamen zijn met een afwijkende schrijfwijze in het Drents. Om die te vertalen, moeten in totaal 221 plaatsnaamborden worden vervangen.

Dat niet alleen, op meerdere plekken moeten ook de frames waar de borden in hangen, worden aangepast. Meer tekst zorgt immers voor een groter plaatsnaambord. Het aanpassen van alle borden kost 90.000 euro, het aanpassen van de frames of palen nog eens 75.000 euro.

'Versterking regionale cultuurbewustzijn'

De berekening is uitgevoerd naar aanleiding van een voorstel afgelopen zomer, van Progressief Akkoord Coevorden (PAC) en VVD. Volgens die twee fracties zorgt een vertaling van de dorpsnamen op de borden voor 'versterking van het gemeenschappelijke regionale cultuurbewustzijn', zo stelden zij in juli. "Door de dorpsnamen tweetalig te plaatsen, geeft dit een positief signaal aan de eigen inwoners, dat je de eigen taal belangrijk genoeg vindt om dat ook uit te dragen."

Op dit moment is er één plaatsnaam in deze gemeente met een dubbele naam: Hesseln (Oosterhesselen). Daarnaast zijn er dorpen die in het portaal waar het plaatsnaambord hangt, een tweede bord hebben hangen. Schoonoord bijvoorbeeld (Reuzendorp), maar ook Zweeloo (Kunstenaarsdorp).

Mét skyline-pictogram

Naar aanleiding van het voorstel is eerder dit jaar afgesproken dat eerst uitgezocht zou worden wat die aanpassing gaat kosten. Dat is nu dus duidelijk. Bij die studie is ook meteen gekeken naar een toekomstig mogelijk verplichte regel dat plaatsnaamborden een zogeheten pictogram skyline moeten hebben. Die afbeelding zorgt er straks voor dat auto's met behulp van slimme camera's herkennen dat ze de bebouwde kom inrijden. Volgens de berekening die nu voorligt, kost het uitvoeren van de nieuwe plaatsnaamborden mét pictogram 10.000 euro meer.

Of je straks op de weg in de gemeente Coevorden in twee talen ook daadwerkelijk wordt begroet bij de dorpsranden, is nog niet zeker. Nu duidelijk is wat de kosten zijn, zal de gemeenteraad zich daar eerst weer over moeten buigen en er budget voor moeten vrijmaken. Het college van burgemeester en wethouders belooft nu begin volgend jaar met een voorstel te komen.

Meer gemeenten hebben plannen