Wethouder Snijders stapt op vanwege missers rotonde Beilen

Wethouder Anique Snijders (VVD) legt haar functie als wethouder van Midden-Drenthe per direct neer. Reden voor haar ontslag zijn de fouten die de wethouder heeft gemaakt rondom de aanleg van de rotonde langs de A28 en bij de geluidsmuur in Spier.

"Het is een heel lastige beslissing, die ik met pijn in het hart heb gemaakt", vertelt Snijders.

De wethouder ligt al een tijdje onder vuur. Zo is ze als wethouder verantwoordelijk voor de bijna 6 ton overschrijding van de nieuwe rotonde tegenover het Jumbo Distributiecentrum in Beilen. Niet alleen werd er bij bodemonderzoek grillige veengrond over het hoofd gezien, ook werden bij de begroting slordige fouten gemaakt waardoor ruim 2 ton aan voorbereidingskosten werden vergeten.

Meer vragen dan antwoorden

Afgelopen donderdag moest Snijders de situatie rondom de rotonde verantwoorden in de commissie Ruimte en Groen. In plaats van dat vragen van commissieleden beantwoord werden of werden gerustgesteld, riepen de antwoorden nog meer vragen op.

Zo bleek de wethouder de rest van het college wel mee te hebben genomen in haar besluitvorming, maar de gemeenteraad niet op de hoogte te hebben gebracht van de forse overschrijdingen. "Ik kan het niet mooier maken dan het is", moest de wethouder toegeven. "Ik ben u gewoon vergeten mee te nemen in het bedrag, dat is wat het is."

Excuus aangeboden

Ook vandaag schrijft Snijders hierover: "Ik heb mijn excuses aangeboden voor het feit dat ik de raad onvoldoende in dat proces heb meegenomen. Door het verloop van het debat en de gesprekken die daarna zijn gevoerd, voel ik geen goede basis meer om verder te gaan als wethouder," licht ze toe.

Snijders zou vanavond nog in gesprek gaan met dorpsbewoners uit Spier voor een ander dossier: de tijdelijke invulling voor het gat in de geluidsmuur. Dat gat ontstond nadat de muur 1,5 jaar geleden bij een hevige windvlaag instortte. De wethouder kondigde vorige week donderdag aan met een tijdelijke oplossing te komen in de vorm van big bags of zeecontainers. Het dorp zelf zit daar niet op te wachten en wil dat de gemeente Midden-Drenthe met een definitieve oplossing komt.

Na vele gesprekken heeft het dorp vorige week de stekker uit het overleg met de gemeente getrokken en dreigt nu de gemeente aansprakelijk te stellen voor het instorten van de muur. Het gesprek wordt ondanks het opstappen van de wethouder, vanavond wel vervolgd.