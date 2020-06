Transavia gaat weer vliegen vanaf Groningen Airport Eelde

Het gaat om de vluchten naar Palma de Mallorca en Heraklion op het Griekse eiland Kreta. Transavia is de eerste luchtvaartmaatschappij die sinds de uitbraak van het coronavirus terugkeert. Luchtvaartmaatschappijen en touroperators als TUI en Corendon hebben al hun geplande zomervluchten vanaf de Noordelijke luchthaven geschrapt. Zij kiezen voor vertrek vanaf Schiphol. Daarover hebben ze hun klanten ook ingelicht.

Eerst in juli en augustus

De vluchten zijn in eerste instantie gepland in de maanden juli en augustus. Daarna kijkt Transavia of er een vervolg komt. "We hebben goede hoop dat het schema per september wordt uitgebreid", zo zegt Jonas van Dorp van Groningen Airport Eelde in een bericht van de luchthaven.

"Ook hebben we goede hoop dat het vluchtschema per september verder uitgebreid wordt met Las Palmas op Gran Canaria via TUIfly. Wel benadrukken partijen dat eventuele aanscherping of aanpassing van restricties in landen vanwege het coronavirus, kan betekenen dat aanpassingen in vluchtschema's noodzakelijk zijn."

Nu de regels rondom vliegen en het coronavirus worden versoepeld, kan er weer worden gevlogen. Verschillende maatschappijen, zoals Corendon en TUI, hebben ook aangegeven in de winter en in de zomer van 2021 terug te keren op Groningen Airport Eelde. Bestemmingen zijn dan onder andere Antalya, Bodrum, Heraklion en Las Palmas.

Anderhalve meter

Sunair zou voor het eerst deze zomer voor een langere periode een lijndienst aanbieden met Guernsey. Zij hebben volgens de luchthaven inmiddels ook toegezegd in de zomer van 2021 vanaf Eelde te gaan vliegen.

De luchthaven neemt maatregelen om het coronavirus buiten de deur te houden. Afstand houden en handen ontsmetten bijvoorbeeld. "Op de luchthaven kunnen passagiers door onze kleinschaligheid maar ook met inachtneming van de anderhalve meter en andere hygiëne-maatregelen, straks veilig naar Mallorca en Kreta vertrekken."