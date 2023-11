'Dik duizend stemlijstjes meer' dan vorig jaar voor Drentse 1000

In totaal zijn er ruim 1600 meer stemmen uitgebracht dan vorig jaar. Op dit moment worden alle stemmen geteld, zodat om 18.00 uur op Kerstavond de openingsshow kan worden afgetrapt. Wie er dit jaar bovenaan de lijst prijkt, blijft dus nog even een verrassing.

Iedere stemmer maakt trouwens kans op mooie prijzen. Met als hoofdprijs een ballonvaart voor twee personen. Als je wilt weten of jij de gelukkige winnaar bent, luister dan op Kerstavond naar de openingsshow van de Drentse 1000 op Radio en TV Drenthe. Het belooft een muzikaal spektakel te worden met ook allerlei bekende gasten.

Stembus en winterfair

Dit jaar lieten we een échte stembus door Drenthe rijden. Van 17 tot en met 24 november stond de bus iedere dag op een ander marktplein in onze provincie. De aanloop was enorm. Onder anderen Bouke, René Karst en burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen kwamen hun papieren lijstje inleveren.