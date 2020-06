Dick Lukkien benaderd door FC Twente: 'Gevleid, maar ik blijf bij FC Emmen''

De 48-jarige oefenmeester uit Veendam had op dat moment net zijn contract bij de Drentse club verlengd tot de zomer van 2023.

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik me wel gevleid voelde. FC Twente is een hele mooie club. Ze vroegen naar mijn status en op dat moment had ik net mijn contract verlengd. Daarna heb ik overigens geen contact meer met de mensen uit Enschede gehad en inmiddels heb ik uit de media vernomen dat Ron Jans in beeld is", aldus Lukkien.

"Bovendien heb ik het gewoon erg naar mijn zin in Emmen en heb ik met mijn volle verstand heel bewust bijgetekend", vervolgt de Veendammer. "Ik heb gezegd dat ik daarom ook gewoon graag bij FC Emmen wil blijven."

Bij zowel de zaakwaarnemer van Lukkien (Edwin Olde Riekerink) als de directie van FC Emmen heeft Twente zich ook (nog) niet officieel gemeld. Volgens De Telegraaf heeft Ron Jans vanwege het doorlopende contract van Lukkien ook de beste papieren.

Voorbereiding gestart

Lukkien begon vandaag aan de voorbereiding op zijn vijfde seizoen bij de Drentse club, achter (voor publiek en pers) gesloten deuren. "Het was genieten. Veel spelers waren er ook echt weer aan toe, na tien weken zonder groepstraining. Dat was ook wel te merken." Het eerste blok in de voorbereiding richting het nieuwe seizoen duurt, afhankelijk of de competitie daadwerkelijk op 12 september start, tot 13 juli. "Dan hebben we twee weken pauze en pakken we de draad weer op richting de competitiestart."