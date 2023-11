KNMI: tot morgenochtend code geel vanwege gladheid door sneeuw

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Drenthe en een groot deel van Nederland vanwege gladheid door sneeuw. De waarschuwing geldt vanaf vanmiddag 15.00 uur tot morgenochtend 09.00 uur.

Vanmiddag kan het in het noorden en midden van Nederland gaan sneeuwen. Vanaf het einde van de middag kan de sneeuw op sommige plaatsen blijven liggen. Dat zal vooral het geval zijn in Oost-Nederland. In de avond kan er ook in Zuidoost-Nederland sneeuw vallen.

Gladheid tot morgenochtend

Vannacht stopt het met sneeuwen en wordt het droog. Door bevriezing van natte wegdelen en sneeuwresten is er, met uitzondering van het Westen, in het hele land kans op gladheid, volgens het KNMI. Halverwege morgenochtend zal de gladheid op de meeste plaatsen verdwijnen.

Roland van der Zwaag, weerman van RTV Drenthe, vindt code geel voor vandaag in Drenthe 'eigenlijk niet terecht', zegt hij. "Op basis van de weergegevens die wij hebben vind ik het niet nodig. De bodemtemperatuur is nog vrij hoog en dan zal je autoruiten zien bevriezen, de vorstgevoelige plekken."

Temperatuur net onder vriespunt

Van der Zwaag verwacht dat de wegen in Drenthe vanaf morgenmiddag glad kunnen worden. "De temperatuur gaat vandaag pas later in de middag langzaam dalen. In de na-nacht wil de temperatuur dan net onder het vriespunt duiken, waarschijnlijk in het oosten en zuidoosten van Drenthe."

"Code geel is voor vannacht niet nodig, eigenlijk pas morgen in de namiddag. Omdat wij morgenochtend de neerslag niet hebben. Wij hebben morgenochtend meteen de opklaringen. De wind die nog matig is, gaat in de loop van de dag afnemen. Dat wordt een windkracht 1 tot 2. En juist als de zon haar kracht heeft verloren, duikt de temperatuur heel rap naar beneden."

Sneeuwbuien