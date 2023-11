Van cellen, oogdouche en alcohollucht tot 54 appartementen: dit zijn de plannen voor oud politiebureau Meppel

"Nee, hier komen we niet in. Hier hebben we de sleutel niet van. Dat zal nog wel geheim zijn." Rob Hoogeveen is geen cipier. Hij is vastgoedmanager bij woningcorporatie Actium. Die heeft het voormalige politiebureau in Meppel gekocht. De bedoeling is dat volgend jaar het gebouw gesloopt gaat worden, waarna er 54 appartementen voor terugkeren.