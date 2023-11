Eis: 150 uur werkstraf en voorwaardelijk cel voor aanranden vrouwen op werkvloer fabriek

Voor het aanranden van vijf vrouwelijke collega's op de werkvloer van een aanstekerfabriek in Assen is tegen een 65-jarige man uit Assen een werkstraf van 150 uur geëist. Daarnaast vindt de officier van justitie dat de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd moet krijgen.

Blauwe plekken

In juli 2021 kneep de man zo hard in de borsten van een vrouw, dat zij met blauwe plekken bij de huisarts terechtkwam. Een vrouwelijke manager had er schoon genoeg van. Zij stapte naar de leidinggevende van de verdachte. De leidinggevende wilde het nog even aanzien. De manager dreigde het vervolgens hogerop te zoeken. Met als resultaat dat de verdachte werd ontslagen.