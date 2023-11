Kou remt blauwtong, maar er blijven zorgen over onvruchtbaarheid, misvormingen en terugkeer virus

Het is op dit moment rustig als het gaat om ontwikkelingen rondom blauwtong. Voor nu. Want de zorgen voor de lange termijn zijn groot. Bernd Hietberg is veearts in Beilen, hij merkt bij zijn praktijk ook dat de grote drukte voorbij is.

"We hebben wel patiënten die nog kampen met de nasleep, zoals last van de poten. Maar in de laatste tien dagen zijn er maar één of twee nieuwe gevallen bijgekomen", zegt hij.

Kou

De koudere weersomstandigheden zijn volgens de dierenarts gunstig. "Blauwtong wordt verspreid door kleine muggen, zogenoemde knutten, en die worden bij kou minder actief. Je merkt dat we een periode nodig hebben van langer dan een week onder de tien graden. Daar zitten we nu bijna op. Dan de nachtvorst er nog overheen, dat is gunstig", aldus Hietberg.

Duizenden veebedrijven of dierhouders zijn inmiddels getroffen door blauwtong. Vooral schapen bezwijken aan het virus. Maar de ziekte treft onder meer ook runderen en geiten.

Effecten lange termijn

De kou neemt de grootste zorgen voor nu weg, maar de Beiler dierenarts is er nog niet helemaal gerust op. "De gevallen in Engeland nemen toe en dat is zorgelijk. Als de ziekte in andere landen om ons heen blijft, kan het virus straks ook hier weer makkelijker terugkeren. En ook het gemak waarmee het zich verspreidt, baart mij zorgen."

"Je merkt ook dat de zorgen bij de boeren nog niet weg zijn. Bijvoorbeeld over wat het effect gaat zijn. Boeren vragen zich af of ze schapen kunnen laten dekken. Kunnen schapen drachtig worden en wat gaat het effect zijn op lammeren?"

Die laatste vraag leeft ook bij schapenfokker Johannes Pieters uit Koekange. "Zijn mijn lammeren straks gezond, of zullen er misvormingen zijn?" Van zijn 69 schapen gingen er negen dood door blauwtong. "En ik had nog meer zieken, maar die hebben het wel gered", zo zegt Pieters.

Latere lammeren

Ondanks dat de rust nu is teruggekeerd, merkt de schapenhouder uit Koekange nog altijd de effecten: "Het liefst heb ik de lammeren in februari, dus we hadden de rammen al bij de ooien. Maar geen enkel schaap werd drachtig. Dat is het gevolg van blauwtong. De rammen zijn door besmetting met blauwtong zo'n twee maanden lang niet vruchtbaar", legt Pieters uit.

"Bij een tweede poging lijkt het nu wel goed te zijn gegaan. Maar het gooit mijn schema wel in de war, nu zullen we pas half april de lammeren hebben. En dat gaan we vast meer merken; niet veel vroege lammeren volgend jaar."

Volgend jaar?

Ook veehouder Bisschop uit Kallenkote is bezorgd over de toekomst. Hij houdt schapen en koeien, onder meer in Ruinerwold en Wapserveen. Zijn schapen zijn niet getroffen door blauwtong, maar zijn koeien wel.

"De dieren hebben het uiteindelijk goed doorstaan, maar ik ben wel bezorgd over wat het effect gaat zijn. Je hebt kans dat de kalveren verworpen worden. En dan heb ik ook nog zorgen over wat er volgend jaar gaat gebeuren. Komt blauwtong terug?"

De boer uit Kallenkote hoopt dat er snel een vaccin is voor deze variant van blauwtong. En schapenfokker Pieters uit Koekange sluit zich daar bij aan. Want wat hij dit jaar heeft meegemaakt met blauwtong heeft hem erg geraakt.

"Ik ben hobbyfokker, ik knuffel met mijn dieren. Dus als je je schapen zo ziet lijden, gaat dat me zeer aan het hart. Ik heb mijn schapen zien rouwen om twee rammen die dood in de stal lagen, dat doet echt wel wat met je." Johannes Pieters is blij met de rust die voor nu is teruggekeerd: "Ik ga nu gelukkig weer met plezier naar de stal."

