Bezorgdheid over druk en spanningen Ter Apel, vrijwilligers staan klaar met tenten en dekens

Een aanhoudend tekort aan opvangplekken in Ter Apel leidt tot spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

RTV Noord meldt dat het aanmeldcentrum al maanden overbelast is. Op andere plekken in het land zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers die Nederland binnenkomen.

'Rek is eruit'

In Ter Apel is officieel plaats voor maximaal tweeduizend personen. Maar in de praktijk worden er beduidend meer vluchtelingen opgevangen. "We laten al weken mensen slapen op stoelen in wachtkamers of op matrassen op de grond. Dat houdt een keer op. Op een gegeven moment is de rek eruit", aldus de woordvoerder van het COA.

Vandaag meldt het COA op de website dat gemeenten via een belronde worden aangespoord woonruimte beschikbaar te stellen voor statushouders. Die asielzoekers met een verblijfvergunning mogen in het land blijven, maar voor veel van hen zijn geen huizen beschikbaar. Daardoor wordt een aanzienlijk deel van de opvangcapaciteit in asielzoekerscentra bezet door statushouders.

Tenten en dekens paraat

Ondertussen staat hulporganisatie MiGreat klaar met tenten en dekens voor het geval er mensen buiten moeten slapen in Ter Apel. MiGreat zegt "superbezorgd" te zijn over de situatie: "Het is bijna rond het vriespunt en er is onduidelijkheid over slaapplekken."

Vrijwilligers gaan elke avond langs in Ter Apel om te controleren of iedereen binnen is. "Als we horen dat het spannend wordt, proberen we vaker te gaan", zegt directeur van MiGreat Roos Ykema. "We gaan absoluut geen mensen in de open lucht laten slapen als de overheid het zelf niet oplost."