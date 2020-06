Meer vrijheid voor verzorgingshuizen: 'Het leek wel een gevangenis'

"Het was een gevangenis, laat ik het zo maar zeggen. Tenminste zo voelde het voor mij", vertelt Mariska Roeters, bestuurder Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe.

Vrijheid

Afgelopen drie maanden mochten de bewoners van De Weyert niet het dorp in. Buiten bij het gebouw was een afgezet stuk rond de vijver, waar de ouderen een rondje konden lopen. Vanaf vandaag gaan de hekken weg en kunnen mensen zelfstandig, met enkele restricties, op pad. De bewoners bleven er nuchter onder. "Het is nou niet zo dat ik iedereen juichend naar buiten zie lopen, eigenlijk totaal niet. Het is meer het idee van: we hebben onze vrijheid weer terug", legt Roeters uit. Ze vertelt dat geen enkele bewoner de afgelopen maanden op zijn of haar kamer heeft moeten blijven. Binnen (en ook buiten bij) het zorgcomplex kon iedereen vrij zijn gang gaan. Wellicht verklaart dat het uitblijven van een uitzinnige groep ouderen.

Frustratie

Toch had de versoepeling volgens Roeters niet veel langer moeten duren. De spanningen vanuit bewoners, maar ook van de bezoekers liepen soms hoog op richting het zorgpersoneel. "Over het algemeen is het hier heel erg goed verlopen, maar wat je merkt: overal wordt alles versoepeld, maar de versoepeling rondom de verpleeghuizen gaat minder snel. Mensen worden daar een beetje moe van en mensen worden geëmotioneerd." Roeters legt uit dat die frustratie zich wel eens tegen het personeel keert, maar ze snapt de onmacht wel. "Het is wel wat als je zoveel weken je dierbaren niet kan zien en ja, dat gaat soms wat wrijven."

Misbruik

De nieuwe regels doen wel een moreel appèl op de bewoners en bezoekers, want zodra de bewoners buiten de poorten zijn, is het toezicht weg. "Ik vertrouw erop dat mensen op hun eigen verantwoordelijkheden letten. Dat geldt niet alleen voor de cliënten, maar ook zeker voor de bezoekers. Ook voor de medewerkers trouwens", licht Roeters toe. Wel wordt iedereen die binnenkomt, ook van een ommetje of een wandeling naar het dorp, gescreend. "Daar moeten we het nu op dit moment echt mee gaan doen." Roeters hoopt dat het niet lang duurt voordat de deur nog verder open kan.