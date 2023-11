Politie staat voor raadsel bij schietincident in Coevorden

De politie tast in het duister na een schietincident in Coevorden. Die kwam de zaak op het spoor nadat een man uit Meppel zich gistermiddag met een schotwond meldde bij de huisartsenpost in Hardenberg. Enkele uren later meldt zich een verdachte op het politiebureau in Coevorden.

Voor de politie staat vast dat die twee gebeurtenissen verband met elkaar houden. Rond 15.30 uur gistermiddag werd de politie gealarmeerd door een omstander die ziet dat een man met schotwond wordt binnengebracht bij een huisartsenpost. Hij alarmeert de politie. Het slachtoffer is een 27-jarige man uit Meppel.

Plek en tijdsstip onduidelijk

Een paar uur later meldt zich een 23-jarige man uit Coevorden op het bureau in diezelfde plaats. Duidelijk is dat het schietincident in Coevorden heeft plaatsgevonden, maar waar precies en op welk tijdstip niet. Dat wordt op dit moment nog onderzocht.

Mogelijk zijn twee Volkswagens betrokken bij het schietincident; een blauwe Volkswagen Golf en/of een grijze Volkswagen Jetta. Hoewel de verdachte uit Coevorden is verhoord, 'zijn er nog vraagtekens', zegt de politiewoordvoerder.

Oproep

De politie roept mensen op informatie te delen die te maken kan hebben met het incident. "Misschien is omstanders iets opgevallen waarvan ze met de kennis van een schotwond en deze context denken: we moeten toch maar even bellen", zegt de politiewoordvoerder.