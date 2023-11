Onstuimige weersomstandigheden vellen oudste eik van Erm

De boom achter het huis stond nét ver genoeg om de boerderij uit 1890 te schampen en niet te vernielen. De ramen zitten onder de boomresten, maar zijn nog wel heel. "We hebben wel schade aan het rieten dak, de windveren, een tuinhek en aan de waslijn, maar het was veel erger geweest als de tienduizenden kilo's hout op de boerderij terecht waren gekomen", zegt Sikken. "Dan hadden we vrijdagavond echt wel wat gemerkt."

Geluk bij een ongeluk dus, maar het echtpaar is wel teleurgesteld. "Het was echt een prachtige eik, een markant en beeldbepalend exemplaar. Bovendien was het bij mijn weten de oudste boom van het dorp. Dus dat we 'm nu kwijt zijn vind ik heel jammer."

'Hoe keihard hij van buiten was, zo zacht was hij van binnen'

Hoe het kan dat de boom niet bestand was tegen de wind, denkt de eigenaar wel te weten. "Van buiten zag het exemplaar er prima uit. Ook bij de laatste controle, in 2014, werd gesteld dat de eik nog wel een tijdje mee zou kunnen. Maar kijk eens hier binnen in de eik." Hij haalt een stuk vermolmd hout uit de beschadigde stam.