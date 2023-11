Man (20) opgepakt voor betrokkenheid bij dood Cas Steenbergen

Opsporing Verzocht

Vorige week besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Die uitzending leverde zeker zestien tips op. Of die informatie naar de verdachte leidde, is niet bekend.

In het misdaadprogramma toonde de politie beelden van een man die achter Steenbergen aanrent. Ook was er een vrouw die de man op afstand hield, alsof ze hem wilde tegenhouden. De politie vroeg beiden om zich te melden. Of dat is gebeurd is niet duidelijk.