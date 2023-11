Aanleg zonneweide frustreert inwoners Valthe: 'Wat gaat het mij opleveren?'

Inwoners van Valthe zijn in rep en roer over de plannen voor een zonneweide in hun dorp, dat ook wel bekendstaat als 'archeologische parel'. Al jarenlang is er sprake van een zonnepark in Valthe, maar nu komt het steeds dichterbij. Vanavond was er een inloopavond, waar bewoners in gesprek konden gaan over de plannen.

De beoogde locatie voor zonneweide Valthe ligt aan de Weerdingerweg, ten zuidoosten van het dorp. In 2018 werd het beleidsplan Zonneakkers in Borger-Odoorn opgesteld. In het initiatief staat beschreven hoe een zonneweide passend in het landschap aangelegd kan worden en hoe andere belangen - zowel maatschappelijk als ecologisch - gecombineerd zouden kunnen worden met zonne-energie. Dit zonnepark van tien hectare moet bestaan uit 24.000 panelen, die zo'n 3.500 huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Inloopavond

In juni van dit jaar organiseerde BHM Solar op verzoek van Plaatselijk Belang Valthe de eerste inloopavond over de komst van het zonnepark. Toen konden bezoekers kennismaken met het conceptplan en daarover hun mening geven. De meningen waren toen al luid en duidelijk en bleven in de maanden erop onveranderd. Inwoners hadden met name moeite met het aanzicht van het park en de ligging bij de Valtherschans.

Het ontwerp is na de kritische geluiden aangepast en daarmee zijn de inwoners uit Valthe over het algemeen tevreden, zo bleek vanavond. "Het park ligt verder van de weg af dan vijf maanden geleden in het plan stond. Ook ligt het park veel lager dan de Weerdingerweg, dat zorgt voor minder zicht op de zonnepanelen", aldus een bewoner van Valthe.

Toch is niet iedereen content met de plannen, ook niet na de aanpassingen. Tegenstanders noemen het 'belachelijk' dat het zonnepark op goede landbouwgrond geplaatst moet worden. "Het stroomnet is tenslotte overbelast, dit gaat mij dus helemaal niks opleveren", aldus een teleurgestelde bewoner.

Verbod

De buurtbewoners waren in de veronderstelling dat het plan van de baan was, aangezien per 1 januari alleen met hoge uitzondering vergunningen voor zonneparken op landbouwgrond worden verleend. Maar in Valthe ligt dit toch anders, omdat het beleidsplan al in 2018 is opgesteld.