Emmen erkent aansprakelijkheid voor PTSS oud-brandweerman: 'Hier word ik zo blij van'

De gemeente Emmen erkent na 23 jaar nu toch de PTSS (posttraumatische stressstoornis) van oud-brandweerman Ruud Lohuis (63) als beroepsziekte. Daarmee ligt de weg open voor een schadevergoeding voor alle schade die hij door z'n ziekte heeft opgelopen. De Emmenaar reageert opgelucht. "23 jaar vechten loont toch. Ja man, hier word ik zo blij van. Dit is waar ik altijd op heb gewacht."

Lohuis ontvangt het verlossende nieuws in zijn camper in Portugal, waar hij 'overwintert'. De beslissing van de gemeente Emmen voelt voor hem 'als een bevrijding'. "Het gevecht is eindelijk afgelopen. Ze moeten nu met de billen bloot", zegt hij, doelend op de onderhandelingen over de schadevergoeding die nog moet komen.

Niet verwacht, wel gehoopt

"Maar ik heb alles bereikt wat ik wilde, en eerlijk gezegd had ik dit ook niet meer verwacht", aldus Lohuis, "maar wel gehoopt". Die hoop groeit vooral, als hij deze zomer succes boekt in een procedure voor het hoogste rechtscollege van ambtenaren, de Centrale Raad van Beroep. Die oordeelt dat Emmen wel degelijk aansprakelijk is voor de psychische klachten van Lohuis. Want van nazorg is geen sprake geweest, concludeert ook dit rechtscollege. "Eindelijk komt de waarheid boven water", zei Lohuis toen al hoopvol, na dik twintig jaar strijd.

De Emmenaar was tussen 1982 en 1993 brandwacht en duiker van het brandweerkorps in Emmen. Hij krijgt in die periode te maken met zo'n 25 ernstige incidenten en dat blijft niet zonder gevolgen. Lohuis kampt met ernstige slaapproblemen, heeft woede-uitbarstingen en krijgt herbelevingen en angsten. Hij probeert bij zijn leidinggevenden aandacht voor z'n problemen te krijgen, maar vindt daar geen gehoor. "Ik moest niet zeuren en gewoon aan het werk gaan. Want het hoorde nu eenmaal bij ons werk."

Tik op vingers

Door zijn 'onhandelbare gedrag' verliest Lohuis z'n baan, zijn gezin en het grootste deel van z'n vriendenkring. In 2014 stelt een psychiater van GGZ Emmen uiteindelijk een heldere diagnose: de man lijdt aan een verlate PTSS, als gevolg van z'n traumatische ervaringen tijdens z'n werk bij de brandweer. De Emmenaar gaat een behandeltraject in. Ook stelt hij de gemeente aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door zijn ziekte. Maar Emmen wil van geen enkele aansprakelijkheid weten. Lohuis vecht dat aan en blijft ondanks meerdere afwijzingen strijdbaar.

Deze zomer krijgt de oud-brandweerman de Centrale Raad van Beroep aan zijn kant. Die vindt dat Lohuis als brandweerman met 'buitensporige werkomstandigheden' te maken heeft gehad en dat het volstrekt logisch is dat dit hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Ook faalde Emmen in het traject van nazorg. Voor de gemeente was dat een fikse tik op de vingers.

Erkenning per brief

Emmen had in beroep kunnen gaan tegen het oordeel van het rechtscollege voor ambtenaren, maar doet dat uiteindelijk niet. De burgemeester en de gemeentesecretaris melden in een brief, aan Lohuis' raadsman Ferre van de Nadort 'thans aansprakelijkheid te erkennen vanwege de beroepsziekte van Lohuis', en 'dat er over het verzoek om schadevergoeding verder gesproken zal worden'. De brief is namens het college van burgemeester en wethouders.

Tegenover RTV Drenthe weigert de gemeente Emmen verder inhoudelijk commentaar op de zaak van de oud-brandweerman. "Over personele aangelegenheden doen wij geen uitspraken, ook niet als het een oud-medewerker betreft", laat woordvoerder Martin de Bruin namens de burgemeester weten.

Compensatie voor alles

Advocaat Van de Nadort gaat nu verder met Emmen in de slag over de schadevergoeding. Over de mogelijke hoogte van het schadebedrag kan en wil de raadsman niets zeggen. Wel hoopt hij er 'snel en goed' met de gemeente uit te kunnen komen. "We willen compensatie voor alles wat Ruud is overkomen, hopelijk kan dat nu allemaal wat voortvarender", zegt Van de Nadort.

Of de partijen er ook daadwerkelijk snel uit komen, valt nog te bezien. In 1995 zijn er rond de afvloeiing van Ruud Lohuis als gemeenteambtenaar afspraken gemaakt, maar die zijn volgens de oud-brandweerman 'nooit volledig nagekomen'. Ook krijgt hij geen inzage meer in het gemeentelijke systeem voor zijn loonstrookjes. Dat blijkt een handicap.