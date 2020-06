FC Emmen start voorbereiding zonder fans en met de nodige vraagtekens

Voor de meeste buitenlandse spelers was het de eerste training na tien weken verplichte lockdown in hun thuisland. De overige spelers (evenals Sergio Peña en Miguel Araujo, die niet mochten afreizen naar Peru) hadden een maand 'vrijaf' gehad. Twee spelers ontbraken vanochtend. Anco Jansen en Nick Bakker trainden individueel in Groningen.

Twee trainingsblokken

De eredivisionist zal in twee blokken gaan toewerken naar het nieuwe seizoen. Het eerste blok loopt tot en met vrijdag 12 juli en het tweede blok start op maandag 27 juli. "Dat is overigens wel afhankelijk van de definitieve start van de competitie", laat Lukkien weten. "Blijft 12 september de datum, dan is dit ons schema en anders gaan we mogelijkerwijs nog schuiven."

Of er veel verschuivingen zullen plaatsvinden in de selectie is nog onduidelijk. Zeker is dat de Drentse club op zoek zal moeten naar een vervanger voor de naar Sparta vertrokken Michaël Heylen en dat ook het gemist van Jafar Arias zal moeten worden opgevuld. Daarnaast moet er bepaald gaan worden wat de club gaat doen met de spelers die een aflopend contract hebben: Hilal Ben Moussa, Lorenzo Burnet, Desevio Payne, Stefan van der Lei en Robbert de Vos. En er zijn meer onzekerheden. Wat doet de Drentse club met de koopoptie in de huurcontracten van Kerim Frei en Filip Ugrinic en komen die andere huurlingen, Jan-Niklas Beste en Luka Adzic, in aanmerking voor een nieuwe verhuurperiode?

/Hoe vaak komt Glenn Bijl nog naar Emmen?

En dan is het natuurlijk afwachten welke spelers komende zomer een uitgaande transfer maken. De meest genoemde speler als het gaat om een vertrek uit Drenthe is Glenn Bijl. De verdediger heeft ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging, al heeft hij in Emmen nog een doorlopend contract. Ook FC Emmen zelf houdt rekening met een exit en Bijls' zaakwaarnemer Esik Mesut weet inmiddels voor welk bedrag een club zich in Emmen mag melden. "Het was druk de afgelopen weken. Meerdere mooie clubs hebben zich gemeld, uit binnen-en buitenland", maar nog niet concreet", aldus Glenn Bijl na de training.

