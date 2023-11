Koosje Zomer schildert winnend portret Daan Schuurmans: 'De kinderen hebben gevist naar de uitkomst'

Voor de tweede week op rij kent het NPO-programma Sterren op het Doek een Drentse winnaar. In de uitzending van afgelopen zaterdag zagen zo'n 700.000 tv-kijkers dat acteur Daan Schuurmans vond dat Koosje Zomer uit Hollandscheveld hem het best geportretteerd had. Vorige week koos Olcay Gulsen het werk van Robert van Beek uit Emmen.

Zomer, oorspronkelijk afkomstig uit Elim, volgde tussen 2011 en 2017 de opleiding van beeldend kunstenaar aan de Klassieke Academie in Groningen. Ze is gespecialiseerd in schilderwerk, maar maakte de voorbije jaren ook steeds meer kunst met staal.

'Gewoon meedoen'

Toen ze begin dit jaar een oproep van het tv-programma voorbij zag komen op Facebook twijfelde Zomer in eerste instantie om zich op te geven. "Mijn man zei toen dat ik maar gewoon mee moest doen. Dan zie je vanzelf wel hoe het loopt, zei hij", blikt Zomer terug.