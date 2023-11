Inwoners Exloo mogen meedenken over nieuwe invulling sportvelden

Achter het gemeentehuis in Exloo liggen nu voetbalvelden die gebruikt worden door voetbalclub HOVC. Zodra het nieuwe Sportpark Odoorn wordt opgeleverd, gaat HOVC daar volledig heen en komen de voetbalvelden in Exloo vrij.

De gemeente Borger-Odoorn zoekt een nieuwe bestemming voor dit gebied en liet de inwoners van Exloo, tijdens een bijeenkomst vanavond, meedenken over de nieuwe invulling van de sportvelden achter het gemeentehuis. De gemeente wil dit gebied op drie verschillende manieren gaan invullen. Hierbij wordt er gedacht aan wonen, parkeren, sport en ontmoeten. Daarbij is wonen het belangrijkste onderwerp. In het bijzonder is de gemeente vanavond in gesprek gegaan met starters. In de plannen wil de gemeente namelijk ruimte geven aan deze doelgroep.

Bijeenkomst

De opkomst tijdens de bijeenkomst was groter dan verwacht, met een mix tussen senioren en jongeren. Hierover waren tevreden geluiden te horen bij de gemeente, want het doel was tevens om de starters aan het woord te laten. "Het is heel belangrijk om te weten wat er speelt bij de inwoners, want samen kunnen we ervoor zorgen dat er een mooi beleid komt", zo begint wethouder Henk Zwiep de avond.

Al gauw komen de drie belangrijkste onderwerpen (wonen, parkeren en sport en ontmoeten) aan bod. Dit zorgt gelijk voor wat reuring in de groep buurtbewoners uit Exloo. Er zijn drie hoeken gecreëerd bij binnenkomst in het gemeentehuis, per onderwerp kan iedereen zijn mening uitspreken en ideeën opschrijven voor in de ideeën-box.

Wonen

"Voor 2030 moeten we in de gemeente Borger-Odoorn vijfhonderd woningen hebben gebouwd, daar behoort Exloo natuurlijk ook bij", legt Wethouder Zwiep uit. Er moet een goede mix komen die past binnen de behoefte van de bewoners, waarbij er ruimte is voor starters en senioren. "De ambitie ligt bij 15 tot 20 woningen achter het gemeentehuis. Maar, we beginnen met een blanco vel", wordt tijdens de bijeenkomst vertelt. Maar al gauw vragen de bewoners zich af hoe duur die woningen moeten, worden en of dit niet veel te weinig woningen zijn? Hierover wordt verteld dat 50% van de woningen betaalbaar moeten zijn, alleen in ieders ogen stelt 'betaalbaar' wat anders voor. "Er moet gekeken worden naar wat haalbaar en passend is binnen Exloo", vervolgt Zwiep.

Als de buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan, komt daar al gauw uit voort dat ze een ruimer aantal woningen willen zien, vooral bij de jeugd speelt dit een grote rol. "Je vind als starter gewoon niks. Vooral als je in je eentje bent, is het bijna onmogelijk", vertelt een jonge dorpsbewoner. De vrouw naast haar vult aan, "Misschien is een mix van jongeren en ouderen een goede optie, waarbij er nu starters in de woningen komen, maar dat later wordt verruild voor senioren?" Het blijft een lastige kwestie vindt de buurt, maar de jeugd uit de omgeving staat voorop, vinden ze. "Ik zou graag willen zien dat ze de jeugd hier uit het dorp voorrang geven, ten opzichte van anderen uit Nederland."

Parkeren

Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd in de omgeving Exloo, hieruit is onder andere gebleken dat er in de zomermaanden een flinke parkeerdruk is binnen het dorp. De verwachting is dat door de komst van het Hallenhoes het alleen maar drukker gaat worden met verkeer en dan met name grote bussen. Om extra parkeergelegenheid kan volgens de gemeente dus niet heen.

Al is dit volgens verschillende bewoners nergens voor nodig. "Volgens mij is de parkeerbehoefte buiten de kern ook best mogelijk. Dit is niet alleen goedkoop, ook nog eens snel én het ontlast natuurlijk de parkeerbehoefte van de kern". Een andere bewoner is van mening dat bussen naar het Hallenhoes alleen mensen afzetten en niet de hele dag op een parkeerplaats hoeven te wachten.

Sport en ontmoeten

Rondom de tafel met de ideeën-box van dit onderwerp zijn de minste bewoners bijeengekomen. Het lijkt op het oog het onderwerp waar de buurt het minst druk mee bezig is, maar toch komen ze ook hier met nieuwe invalshoeken. "Het idee is dat de beweegtuin iets dichter naast de school komt, als een soort verlenging", legt Wethouder Zwiep uit. Een goed idee, zegt een meneer uit het dorp. "Ik hoop dat het dan gewoon iets vaker gebruikt gaat worden, dan nu het geval is".

Toch zijn de meningen hierover verdeeld, waar de een het veld liever gevuld ziet met woningen. Is de ander blij als er een Outdoor Gym wordt gerealiseerd. Kortom, de ideeën bussen zijn flink gevuld. Nu kan de gemeente in beraad over wat de uiteindelijke plannen gaan worden.