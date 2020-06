Vertrek wethouder Midden-Drenthe: 'Triest, maar ze kon niet anders'

Snijders had enkele lastige dossiers onder zich waaronder de geluidsmuur in Spier en de rotonde in Beilen, die bijna 6 ton duurder werd dan begroot. Ze werd afgelopen donderdag bij de commissievergadering Ruimte en Groen aangesproken op haar slechte communicatie naar de raad en ook werd haar al eens verweten 'incompetent' te zijn.

'Ze kon niet anders'

"Na de commissievergadering van vorige week was het wel duidelijk", vertelt Jannes Kerssies van coalitiepartij Gemeentebelangen. "Politiek gezien kon ze niet anders dan opstappen, maar het is triest voor haar. Politiek is soms een hard vak."

Gemeentebelangen was de eerste partij die vragen stelde rondom de rotonde. Vragen die uiteindelijk leidde tot ophef. "Wethouder zijn is niet makkelijk denk ik, maar de communicatie liet gewoon te wensen over. Ik denk dat het verstandig is dat ze voor de motie zelf is opgestapt. Het was pijnlijker geweest als ze 25 juni was weggestemd," vertelt Kerssies.

'We hebben haar terecht gechallenged'

Ook oppositiepartij D66 zette samen met de ChristenUnie vraagtekens bij de gang van zaken. "Het opstappen is begrijpelijk, maar wel erg vervelend. Voor de beslissing kun je alleen maar respect hebben", vertelt Arnoud Knoeff van de D66. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat betekent dat ze wel met dossiers bezig was waar veel gebeurde. Maar ze heeft niet dicht genoeg op haar dossiers gezeten en we hebben haar terecht gechallenged."

Knoeff was afgelopen donderdag fel en trok ook de rest van het college erbij in het debat. Hij vroeg en vraagt zich nog steeds af waarom andere leden van het college wel af wisten van de enorme overschrijdingen en niet de noodzaak voelden de raad erover te informeren.

"Het kan niet zo zijn dat hier vier solisten aan het werk zijn en dat er niet gecommuniceerd wordt. Je moet als collega MT-leden niet alleen reactief werken, maar ook pro-actief. De wethouder is nu gewoon als een baksteen laten vallen. Het was geen doelstelling dat de wethouder weg zou gaan. Want hiermee hebben we de problemen nog niet opgelost."

Motie van wantrouwen lag al klaar

Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork had al een motie van wantrouwen klaarliggen voor de wethouder. Omdat de partij de commissievergaderingen al enige tijd boycot, konden zij de inhoudelijke discussie afgelopen donderdag niet meevoeren. Toch zegt de partij het vertrek al lang aan te zien komen. "Het was niet meer in het belang van de gemeente Midden-Drenthe om aan te blijven. Ik had verwacht dat ze het eerder had gedaan", vertelt Charles de Haas van de partij.

De partij wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar hoe dit zo heeft kunnen lopen. "De problemen zijn niet één persoon te verwijten. Ik verwijt het de VVD in zijn totaliteit. Waarom heeft de VVD niet eerder ingegrepen? Maar ik verwijt het ook de burgemeester. Ik vind dat er nu geen nieuwe wethouder moet komen. Dat heeft de VVD-fractie niet verdiend."

De eigen partij van Snijders, de VVD, wil niet uitgebreid op de kwestie ingaan, maar laat wel weten te betreuren hoe het proces gelopen is. De rotonde in Beilen wordt nog steeds in de gemeenteraad van volgende week donderdag behandeld. Dan zal een ander lid van het college het woord voeren.