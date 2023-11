Werkstraf en beroepsverbod voor aanranding op massagetafel

Tegen de Nijevener was een celstraf van drie maanden geëist. Maar omdat de man niet eerder voor zoiets soortgelijks is veroordeeld en verder een stabiel leven leidt, vond de rechter een langdurige celstraf te zwaar. Hij hield het op een 'eenmalig incident'. Het geëiste beroepsverbod van drie jaar vindt de rechter wel passend en legde die straf dan ook op.

Slachtoffer had geen argwaan

De man behandelde begin vorig jaar een vrouw die na een operatie klachten had. De vrouw was destijds bevriend met de echtgenote van de masseur. Ze lag gekleed in een onderbroek op de tafel en had daarbij wattenschijven op haar ogen. Ze vertrouwde de man volkomen en liet de behandeling over haar heen komen.