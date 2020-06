Hoogeveense politiek reageert op bezuinigingen: 'Betrek de inwoners erbij'

Vandaag werd bekend dat de gemeente Hoogeveen moet gaan bezuinigen om weer een 'financieel gezonde gemeente' te worden. Zo wil het college van burgemeester en wethouders onder andere dat de laatste fase van het opknappen van de Hoofdstraat wordt uitgesteld en het ambtenarenapparaat 30 tot 40 ambtenaren wordt ingekrompen. Bovendien wil het college de uitgaven aan sportaccommodaties en wijk- en buurtcentra flink verminderen.

Bezuinigingen op sportaccommodaties, wijk- en buurtcentra

Hierover zegt burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen: "Als we zo blijven doorgaan als nu, weten we dat we onvoldoende geld hebben om dat overeind te houden. Dus we zullen met de organisaties, instellingen en de vereniging om tafel moeten en met elkaar moeten kijken: 'Oké, dat wetende, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat kunnen we doen zodat we de zaak overeind kunnen houden?' Maar dan zal de samenleving daar, samen met ons, verdere invulling aan moeten geven."

Forse verhoging OZB 'op Drents gemiddelde'

Inwoners zullen dus op meerdere manieren iets merken van de bezuinigingen. Zo is er ook het plan om de onroerendezaakbelasting (OZB) met 25 procent te verhogen. Burgemeester Loohuis: "Of je moet zeggen: 'We doen het zwembad, de schouwburg, of beide, of de bibliotheek dicht'. Dan zou je nog geld kunnen vinden om die OZB niet omhoog te doen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat juist niet willen en dan zit je toch aan de OZB. En 25 procent dat klinkt als rampzalig - en het is natuurlijk ook best een grote ingreep, laten we heel eerlijk zijn - maar als we dat gedaan hebben, dan zitten we nog op het Drents gemiddelde."

'Inwoners betrekken bij bezuinigingen'

Uit de reacties van de politieke partijen blijkt dat meerdere politieke partijen benadrukken dat de inwoners betrokken moeten worden bij de bezuinigingen. Hieronder volgen alle reacties van de politieke partijen, kort samengevat:

VVD en D66: "We hebben de laatste jaren veel input geleverd om te bezuinigen, maar krijgen niet het idee dat het college hier serieus naar gekeken heeft. We hebben er ook meerdere keren op aangedrongen om de samenleving te betrekken bij het opstellen van de begroting. Als dit wordt genegeerd, hoe serieus neemt de gemeente de inwonersparticipatie dan? Het college moet meer lef en daadkracht tonen, daar ontbreekt het volgens ons nu aan. De feiten die er nu liggen zijn onontkoombaar."

CDA: "Bezuinigen zonder een visie is gevaarlijk. Daarom verwachten we snel doelstellingen voor zowel de korte als lange termijn. Als het aan ons ligt, wordt er gekeken of er niet teveel gedaan wordt in het sociaal domein, wordt bekeken hoe Hoogeveen een goede woon-, werk- en leefstad blijft en wordt de lage sociaaleconomische status verhoogd met het oog op de toekomst. We kunnen samen tot een breed gedragen visie komen, als het college maar duidelijk maakt wat gedaan wordt met alle input van de fracties."

SP: "We zouden graag eerst willen weten hoe het financieel allemaal zover heeft kunnen komen. Is dit het gevolg van overheidsbeleid, gemeentebeleid of zijn er fouten gemaakt? Zodra dit duidelijk is, moet het ook naar buiten worden gebracht. Zo kunnen we met z'n allen een nieuwe richting inslaan. Wat ons betreft worden grote investeringen voorlopig uitgesteld en stelt de gemeente zich meer open voor initiatieven vanuit de samenleving om kosten te kunnen drukken. Maar communicatie blijft het sleutelwoord."

Gemeentebelangen: "We vinden het lastig om af te wegen wat wel en niet in aanmerking komt om te bezuinigen, maar extra subsidies en toelagen zouden wat ons betreft geschrapt kunnen worden. Inzetten op het aantrekken van bedrijven lijkt ons goed voor de economie, net als blijvende aandacht schenken aan toerisme en recreatie. Wij vinden ook de cultuur belangrijk, maar het heeft geen topprioriteit. Het is zaak om voldoende vet op de botten te krijgen. Dat moet in vier jaar lukken met een reële en haalbare begroting."

PvdA: "Allereerst willen we aanstippen dat de raad en het college best politieke meningsverschillen mogen hebben, maar dat mag nooit ten koste gaan van het proces en de inhoud. Dat is wel gebeurd in bijvoorbeeld de discussie over de Tamboerpassage en dat moet beter. Ook is de grip op diverse beleidsterreinen verdwenen omdat de focus lag op allerlei zaken die financieel gedekt moesten zijn. Mede daardoor is de situatie in de loop van de tijd financieel slechter geworden. We moeten terug naar de basis en monitoren hoe uitgaven verlopen. Daarmee moet worden voorkomen dat we over een paar jaar weer in dezelfde situatie zitten."

ChristenUnie: "Het is aan de politieke partijen in onze gemeente om na te denken over de toekomst van Hoogeveen. In dit traject is het aan het college om vraagstukken aan de samenleving voor te leggen, zodat inwoners erover mee kunnen denken. Het liefst in de vorm van concrete keuzes die gemaakt moeten worden. De raad heeft in dit traject een luisterend oor en in die zin is het beter iets te organiseren waar de hele raad achter staat, dan dat partijen afzonderlijk van elkaar in actie komen. En als je inwoners ergens bij betrekt, is het van belang om daar ook echt iets mee te doen."

SGP: "Voor ondernemers is het meer van belang dat er een afzetmarkt is, dan dat er in Hoogeveen een zwembad of theater aanwezig is. En naast de aandacht voor het onderwijs en de jeugd in het algemeen vinden we ook de veiligheid voor jongeren belangrijk. Op deze zaken mag niet bezuinigd worden. Maar laten we er eerst voor zorgen dat de algemene reserve weer op peil is. Als dat voor elkaar is, zien we dan wel weer opnieuw wat er moet gebeuren. Ook het gehakketak in de raad moet afgelopen zijn: we zijn allemaal gebaat bij meer duidelijkheid en een goede uitleg."

GroenLinks: "In de Toekomstvisie lazen we raakvlakken met wat wij als partij voor ogen hebben. We hebben geen punten waarop absoluut niet bezuinigd mag worden, maar vinden het vooral van belang om altijd naar de balans te zoeken. Dat begint met het vinden van de financiële balans. En daarbij moeten de uitgangspunten eerlijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn. Daarnaast moet er oog zijn voor de kwetsbare groepen. We vinden het beter om sociaal te zijn dan prestigieus. Hoogeveen moet zich dus afvragen wat voor gemeente ze wil zijn."

