Bijna twee miljoen voor grondaankoop voor Nieuwe Veste Coevorden

Om de bouw van het nieuwe scholencomplex voor De Nieuwe Veste in Coevorden mogelijk te maken, onderhandelt de gemeente Coevorden momenteel met verschillende grondeigenaren op de nieuwe plek. Eén perceel wordt nu aangeboden, voor bijna 2 miljoen euro.

Het gaat om een stuk grond op bedrijventerrein Holwert-Midden, waar de middelbare school naartoe verhuist. De grondeigenaar heeft hier bijna 23.000 vierkante meter in bezit. Een deel hiervan, ongeveer 7.000 vierkante meter, is nodig voor de scholenbouw. Voor de grondeigenaar geldt het uitgangspunt 'alles of niets', dus nu wordt het hele stuk aangeboden aan de gemeente. De verwerving van dit stuk grond zou de gemeente zo'n 1,9 miljoen euro kosten. Ongeveer de helft van dat bedrag - 935.000 euro - was al gereserveerd voor grondaankoop. Dat betekent dat er nu 965.000 euro extra nodig is.

'Kans voor wensbeeld Holwert-Midden'

Vanavond legt het Coevorder college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad het voorstel voor om dit stuk grond aan te kopen, ook al is maar een deel ervan nodig voor De Nieuwe Veste. Volgens het college doet zich nu namelijk de "uitgelezen kans" voor om straks, mét de grond eromheen, het zogeheten 'wensbeeld Holwert-Midden' mogelijk te maken. Het idee is om de hele omgeving sterk te verbeteren en om er met een forse bomenrij in een soort singelvorm, de vroegere stervormige vesting in ere te herstellen.

Mogelijk grond onteigenen op bedrijventerrein

In december moet de gemeenteraad een beslissing nemen over de grondaankoop. Gaat de raad niet akkoord, dan vervalt het zogeheten voorkeursrecht voor gemeenten en is de grondeigenaar vrij om het perceel aan anderen te verkopen. Los daarvan zijn er op Holwert-Midden nog andere percelen nodig om de bouw van de school mogelijk te maken.

'Nog in gesprek met verschillende grondeigenaren'

Eerder gaf wethouder Jeroen Huizing (CDA) aan graag met de eigenaren een akkoord te bereiken, maar als dat niet lukt zal de gemeente de grond moeten onteigenen. Een verzoekbesluit tot onteigening is inmiddels ook ingediend bij de rijksoverheid. Dat wil nog niet zeggen dat er ook definitief onteigend gaat worden. "We zijn nog in gesprek met verschillende grondeigenaren. Komen we met hen alsnog tot een akkoord, dan kunnen deze percelen op ieder moment uit de onteigeningsprocedure worden gehaald of kan de procedure geheel worden stopgezet", meldt het college. "Onteigening is dan niet langer noodzakelijk."

Nieuwe school op z'n vroegst in 2026