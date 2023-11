Gordeldieren maken elkaar het hof in Wildlands: 'Dit is een match'

De vonk is overgeslagen in dierenpark Wildlands. Twee gordeldieren sorteren met onderling geflirt alvast voor op nieuw te verwelkomen kroost.

Het Emmer dierenverblijf is in z'n nopjes met de onderlinge vleierij. Op sociale media, waar beelden met het gescharrel zijn gedeeld, laat Wildlands er geen misverstand over bestaan. "Er zijn al enkele paringen gezien."