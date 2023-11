'Water veilig', ondanks drie dagen vruchteloos zoeken naar besmetting E.colibacterie

Drie dagen lang kregen inwoners van Assen en Rolde het advies drinkwater te koken voor consumptie. Dit nadat donderdagavond de E.colibacterie was aangetroffen in het water van de WMD.

"Het is inderdaad een beetje onbevredigend dat we de echte oorzaak niet hebben kunnen vinden", zegt Hilde Prummel. Zij is directeur van WLN, het lab waar de WMD watermonsters laat testen. Het hele weekend zijn haar laboranten in de weer geweest met het testen van watermonsters.