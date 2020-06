Aandeelhouders Airport Eelde willen op korte termijn toekomstscenario's voor de luchthaven

De aandeelhouders waren gisteren voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Dus met de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en de nieuwe aandeelhouder FB Oranjewoud in plaats van de stad Groningen. Groningen heeft de 26 procent aan aandelen voor een euro verkocht aan FB Oranjewoud.

Discussie in september

De aandeelhouders willen, ondanks de onzekere situatie in de luchtvaart vanwege het coronavirus, praten over de toekomst van de noordelijke luchthaven. "We willen de politiek wat voor kunnen leggen ergens in september", zo zegt gedeputeerde Cees Bijl. "We moeten een afweging maken. Ook al weet je nu niet precies hoe de toekomst er uit gaat zien."

En zo denken alle aandeelhouders. Ook zijn collega gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van Groningen. "Kom met een aantal toekomstscenario's. De heer Schmeink heeft aangegeven die met spoed af te ronden. Ze moeten bijgewerkt worden in het kader van corona. We hebben wel gezorgd dat de druk zodanig is dat het echt moet gebeuren. De vraag is of 1 juli lukt, maar het liefst wel."

In de prullenbak

Eerder zei interim directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde dat hij alle toekomstscenario's na de uitbraak van het coronavirus en het stilvallen van de luchtvaart in de prullenbak kon gooien. Hij was al bezig met het opstellen van de scenario's toen de coronacrisis uitbrak.

Grote vraag is in hoeverre de investeringsplannen van een aantal jaren geleden nog stand houden. Destijds besloten de aandeelhouders om in tien jaar tijd zo'n 46 miljoen euro te investeren. Dit om vanaf Eelde hubverbindingen te realiseren en het aantal lijndiensten uit te breiden. Maar deze strategie is mislukt. En dus wordt gezocht naar een nieuwe toekomstvisie.

"We sluiten geen enkel scenario uit", zegt Bijl. Schmeink zal binnen enkele weken met zijn strategie komen. Het kan gaan over verder investeren tot helemaal dichtgaan. Overigens is dat laatste maar de vraag. "We hebben nog steeds een inspanningsverplichting. Bovendien kan je niet zomaar een luchthaven sluiten. Dat heeft enorm veel consequenties." Maar het kan wel.

Gemengde luchthaven

Interim directeur Schmeink heeft al eens laten vallen dat Groningen Airport Eelde een lesluchthaven moet worden met ruimte voor medische vluchten, nieuwe ontwikkelingen als de inzet van drones en kleine luchtvaart. Daarnaast zal commercieel verkeer nodig zijn om geld te genereren.

De aandeelhoudersvergadering was vandaag dus voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Met het Friese FB Oranjewoud. Voorzitter Jorrit Volkers van FB was aanwezig om te vertellen wat zijn plannen zijn. "Hij heeft vertelt wat ze willen. Meer ook niet." Dus het inbrengen van ondernemerschap, zoals hij vaker heeft gezegd in de media. Concrete plannen zijn er niet.

De luchthaven staat nog voor een aantal uitdagingen. Financieel bijvoorbeeld. Er was begin dit jaar al een tekort geraamd van zo'n 1,4 miljoen euro voor het jaar 2020. Hoe hoog het bedrag uiteindelijk gaat worden durft Cees Bijl niet te zeggen. "Laten we zeggen dat Groningen Airport Eelde het het minst slecht doet van alle luchthavens als het gaat om het tekort". Later zal blijken waar dit tekort op uitkomt.

Schiphol Groep

Wat mee zal helpen is een nationale luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen waarin volgens gedeputeerde Bijl staat dat Eelde een onderdeel wordt van de Schiphol Groep "en dat het Rijk meebetaald aan de zogenaamde NEDAB kosten." Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld veiligheid en onderhoud. De aandeelhouders dragen nu jaarlijks drie miljoen bij in deze kosten.

In de ontwerp luchtvaartnota van de minister is de rol voor een regionale luchthaven als Groningen Airport Eelde klein. Het komt erop neer dat de minister voor samenwerking is, maar het aan de regio overlaat om er wat van te maken. Bijl en de andere aandeelhouders laten het er niet bij zitten en sturen binnenkort een brief naar de minister om nog eens naar de luchtvaartnota te kijken. In de loop van het jaar moet de definitieve versie van deze nota klaar zijn.

