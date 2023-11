Actium bouwt in Assen 128 huur- en koopwoningen terug aan Delft, Aar en Stroom

Groene uitstraling

Ondertussen werken Actium en de gemeente de plannen verder uit. Het gaat dan onder meer om de ontwerpen van de huizen. Ook komt er overleg met buurtbewoners over de invulling van het groen en de speel- en ontmoetingsplekken op deze locatie.

Eind 2026 klaar

Het bouwterrein is na de sloop ingezaaid met gras en een bloemenmengsel. "Zo zorgen we tot de bouw voor tijdelijke huisvesting voor vlinders en andere insecten", aldus Actium.

Het bouwrijp maken van de DAS-locatie staat gepland voor de zomer van volgend jaar, de start van de bouw van de eerste huizen volgt dan in december. De verwachting is dat de nieuwbouw eind 2026 is afgerond.