Raad Tynaarlo aan zet bij Holland Casino: wel of geen gokpaleis in Eelderwolde?

Komt er een groot gokpaleis op industriepark Ter Borch bij Eelderwolde? Die vraag wordt vanavond beantwoord door de gemeenteraad van Tynaarlo, als de komst van Holland Casino Groningen op de rol staat.

"Je weet het nooit", grijnst wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) als hij desgevraagd antwoord geeft op de vraag: 'gaat de raad akkoord met dit voorstel?' "Er zijn een aantal partijen fundamenteel tegen gokken, dus die zullen er wat van vinden", zegt de beleidsmaker, doelend op het CDA en de ChristenUnie in Tynaarlo. "Maar er zullen ook partijen zijn die zeggen: prima, ga maar door met dit plan."

Kortom: zijn handen durft Vellinga nog niet in het vuur te steken voor groen licht. Toch is hem er veel aan gelegen om Holland Casino het fiat van de gemeente te geven.

Gegokt en gewonnen?

Niet dat Vellinga zelf een gokker is. "Maar ik heb een opdracht vanuit de gemeenteraad en de inwoners gekregen om het businesspark Ter Borch te vullen met bedrijven die de economie van de gemeente versterken", zegt hij. "De grond moet verkocht worden. En als er dan een groot bedrijf langskomt die een grote kavel wil afnemen, dan voel ik mij haast verplicht daarop in te gaan."

De komst van het casino naar de gemeente Tynaarlo, hield de afgelopen periode de gemoederen al flink bezig . De grond was namelijk eerst van buurgemeente Groningen, maar werd een krappe tien jaar geleden overgenomen door Tynaarlo. Dat Tynaarlo nu op juist die grond een casino gaat herbergen, steekt bij de Groninger buren. De Groningse wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) stelde dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt over welke bedrijven zich mogen vestigen bij Eelderwolde en dat het Holland Casino hier niet in past.

Tynaarlo denkt daar anders over. "In het verleden zijn afspraken gemaakt rondom de koop van de grond", zegt Vellinga. "Daarin heeft de ene gemeente wat meer risico durven nemen dan de ander. Dat pakt nu goed uit voor onze gemeente, omdat we het terrein destijds toch hebben durven ontwikkelen. Tegen de economische tendens in."

Gang naar de rechter?

De grond voor het casino is volgens de wethouder 'goed verkocht' en ook de grondexploitatie brengt geld in het Tynaarloër laatje. "Het levert zeker wat op." Juist dat zal ook een reden zijn dat de gemeente Groningen niet blij is met het vertrek van het casino, ondanks dat het nog aan de rand van de stad ligt.

De betrokken wethouders van beide gemeenten hebben inmiddels aangegeven binnenkort met elkaar in gesprek te willen over de gang van zaken rondom het Holland Casino. Een woordvoerder van de gemeente Groningen laat weten de zaak eerst te laten rusten en er niet over naar buiten te zullen treden. Een eventuele gang naar de rechter, wordt gezien als 'laatste redmiddel'. "We willen eerst in gesprek."

4100 vierkante meter

Wethouder Vellinga gaat er vooralsnog vanuit dat de raad in zijn gemeente vanavond akkoord gaat met de plannen voor het casino. In totaal moet het gokpaleis dan 4.100 vierkante meter gaan beslaan en een groot deel van het businesspark innemen. "En daar is het ons uiteindelijk om te doen."