Ondanks versoepeling reisadvies nog steeds rustig bij reisbureaus

Waltraud Dallinger van het reisbureau in Vries is vooral druk met het geruststellen van mensen (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

We kunnen vanaf vandaag weer naar zeventien Europese landen, waaronder Frankrijk, Zwitserland, Polen en IJsland. Daar geldt nu ook 'code geel'. Dat houdt in dat je mag reizen, maar dat er wel veiligheidsrisico's kunnen zijn. Het reisadvies voor Spanje wordt waarschijnlijk 21 juni versoepeld. Ondanks de versoepelingen loopt het bij de reisbureaus nog niet storm met boekingen voor de zomervakantie.

Bij de reisbureau's in Vries en Hoogeveen zijn ze nog steeds druk met het omboeken van reizen. "Sommige mensen durven het nu gewoon nog niet aan", zegt Waltraud Dallinger van het reisbureau in Vries. "Dat komt denk ik ook door de onduidelijke berichtgeving vanuit de overheid en reisbranche. Rutte zegt dat reizigers niet worden teruggehaald, maar als je een pakketreis boekt, halen de touroperators iedereen weer terug naar Nederland mocht het nodig zijn."

'Gekke periode'

In Hoogeveen merkt Jose Veen ook dat er twijfel heerst onder vakantiegangers. "Dat wel of niet repatriëren van reizigers maakt veel mensen onzeker. Maar wat veel reizigers vergeten is dat we voor de corona-tijd ook geen mensen terughaalden die op eigen houtje geboekt hadden. Of die kosten vergoed worden, hangt af van hoe de dekking van je reisverzekering is en wat de actuele polisvoorwaarden zijn."

Het reisbureau in Hoogeveen is om die reden nog erg druk met het uitgeven van vouchers. "De afgelopen drie maanden hebben we alleen maar annuleringen binnen gekregen, die werk je niet in een weekje weg. Het is gewoon een gekke periode", verzucht Veen.

Druk met geruststellen

"Mensen blijven, ondanks de versoepelingen, erg terughoudend", concludeert ook Annie Venema van het reisbureau in Borger. Zij is vooral druk met het telefonisch geruststellen van mensen. "Ik denk dat vakantiegangers liever even een maand afwachten om te zien hoe het allemaal uitpakt."

Waltraud Dallinger van het reisbureau in Vries gaat hoe dan ook wél op vakantie. "Ik ga twee weken naar Oostenrijk, mijn geboorteland. Ik kan niet wachten om mijn familie na maanden weer te zien."

