OM: tragisch ongeval met menwagen in Beilen was een inschattingsfout

Een 63-jarige automobilist uit Beilen maakte in september 2021 tijdens het inhalen van een rijtuig met pony's een verkeerde inschatting. "Een tragedie voor iedereen", zei de officier van justitie. Ze eiste voor deze verkeersfout een boete van 1000 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden.

De 85-jarige bestuurder van de menwagen overleed aan zijn verwondingen.

Emotionele zitting

Vandaag zat de 63-jarige verdachte tegenover de rechtbank, met achter hem de familie van de overleden tachtiger. Het werd een emotioneel beladen zitting. De Beilenaar was die dag in september onderweg naar een klant. Hij moest papieren afgeven.

Op de Sportlaan in Beilen reed de man de viaduct op, om de A28 over te steken. Hij zag ver voor hem een rijtuig met pony's. Hij reed niet harder dan 50 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan zei de man tegen de rechter.

Hij haalde de wagen links in. Maar het rijtuig week ook ineens uit naar links, zei de man tegen de rechter. Hij botste met de rechterkant van zijn auto tegen de linkerzijde van de kar. De menner liep een schedelbreuk en breuken in zijn wervelkolom op.

De man leek op te knappen in het ziekenhuis, toch werd een infectie hem alsnog fataal. Een tragisch ongeval waarbij niemand iets viel te verwijten, was de eerste gedachte.

Twijfel over de oprechtheid

Twijfels over de oprechtheid van de automobilist slaan toe als het rapport van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) op de mat ploft. De door de Beilenaar geschetste uitwijkmanoeuvre wordt niet bevestigd door de sporen. Hieruit blijkt dat er links meer ruimte was voor de auto. De kar reed aan de rechterkant van de weg toen de botsing plaatsvond, is de conclusie.

Jongetje op de passagiersstoel

De familie reageerde onthutst over deze uitkomst. "Het is beschamend en beschadigend dat de verdachte de schuld bij onze vader neerlegt. Hij verkondigt dit aan iedereen die dit wil horen", zei de zoon van de overleden man verbitterd tegen de rechter.

De advocaat van de familie wierp meer vraagtekens op over het rijgedrag van de verdachte. "Mogelijk was hij afgeleid door het kind van een jaar of vier dat naast hem zat." Een getuige meldde dat hij een jongetje bij de Beilenaar in de auto zag zitten.

Snelheid aanpassen

De Beilenaar repte in het begin niet over zijn buurjongetje dat die dag met hem meereed. Het kind was een jaar of zeven, zei de man, en groot genoeg om voorin te mogen zitten.

"Had de automobilist in deze bijzondere situatie niet zijn snelheid nog meer moeten aanpassen?", vroeg de advocaat zich af.

De advocaat van de Beilenaar verwierp die gedachte. Volgens haar staat het VOA-rapport vol aannames en onjuiste conclusies. "De plek was niet ongeschonden", zei ze over het sporenonderzoek. "Mensen hebben direct na het ongeval het rijtuig versleept en dingen verschoven. De verklaring van een getuige die achter de Beilenaar reed komt exact overeen met het verhaal van de verdachte: de kar week ineens uit naar links."

"Geen enkele straf doet recht aan de gevolgen", zei de officier van justitie. Ze hield in haar strafeis rekening met het tijdsverloop, de persoonlijke omstandigheden en de gezondheid van de Beilenaar.