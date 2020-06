Honderd jaar oude kaarten van Ruinen opgedoken

De kaarten zijn in bezit van landschapsarchitect Andries van den Berg, die tevens voorzitter is van de commissie leefomgeving Drenthe. Van den Berg wist wel van het bestaan af van de kaarten, maar doordat ze op zolder lagen, had hij er al een lange tijd niet naar omgekeken. Ook wist hij niet dat er bij de kaarten beschreven herinneringen lagen opgeslagen.

Landschap is erg veranderd

Van den Berg vergelijkt de kaarten nu voor het eerst met de huidige staat van het dorp en de rest van de omgeving. Het landschap is volgens hem erg veranderd. "Het riviertje, de Ruiner Aa, is bijvoorbeeld erg gekanaliseerd, het is geen vrijlopend riviertje meer en het water staat ook bijna stil."

Ook merkt hij op dat het heidegebied rondom Ruinen verdwenen is. "Je hebt natuurlijk nog wel het Dwingelderveld, maar de heide hier om Ruinen heen is ontgonnen en boerderijtjes stonden hier vroeger nauwelijks. Maar de structuur van het gebied, met de weggetjes, dat is wel helemaal intact gebleven."

Doel van de kaarten

De kaarten zijn getekend door de opa van Van den Berg. Imme van den Berg werkte voor de belastingdienst waar hij onder andere kansspelbelasting moest innen. "Je kunt je het bijna niet voorstellen, de blauwe envelop van de belasting bestond toen nog niet", legt Van den Berg uit. "In alle cafés, voor zover die er waren, werden kaartspellen gespeeld. Waarschijnlijk ging het daarbij om geld. Mijn opa ging dan op de fiets naar al die verschillende gelegenheden."

Doel van de kaarten voor geschiedenis belangrijk

Volgens Van den Berg worden al sinds -en eigenlijk al voor- de ontdekkingsreizen van Napoleon kaarten getekend. Dat hij over uniek en onontdekt materiaal beschikt, verwacht hij dan ook niet. "Maar het is wel hele mooie en gedetailleerde informatie", vertelt hij.

Het Drents Archief verwacht ook niet dat het erg uniek is. Zij zijn in het bezit van best veel kaarten van meer dan honderd jaar oud. "Maar het is wel erg interessant om te kijken met welk doel een kaart is gemaakt. Een kadastrale kaart is weer heel anders dan een kaart waar bijvoorbeeld oude bomen op staan getekend. Daar weten we veel minder van", vertelt Joke Wolff. Om deze kaart te kunnen beoordelen, moet ze hem eerst zien.