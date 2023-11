Automobilist komt met de schrik vrij na autobrand bij Erm

Een automobilist is vanavond een vervelende situatie bespaard gebleven doordat hij een autobrand tijdig opmerkte. Dat gebeurde rond 21.30 uur tussen Veenoord en Erm (N376), toen hij tijdens het rijden plotseling een knal hoorde en vlammen onder de auto vandaan zag komen.

De bestuurder bedacht zich niet en zette de auto in de berm. Niet veel later stond de auto volledig in brand en moest de brandweer eraan te pas komen om het vuur te blussen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto werd verwoest door de vlammen.