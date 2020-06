NK tijdrijden is dit jaar op 7 oktober in Emmen

Het NK tijdrijden zal dit jaar op 7 oktober plaatsvinden, in Emmen. De oorspronkelijke datum van 17 juni was losgelaten in verband met het coronavirus.

In 2012 startte het NK tijdrijden ook al in Emmen, destijds in het toenmalige Dierenpark Emmen. De renners zullen dit jaar vanuit dierenpark Wildlands starten. Wim Jansen van organisator Jansen Event Sportmanagement in Sleen sprak eerder al de hoop uit om in oktober te kunnen starten.

In 2020 komen alleen de elite-mannen, elite-vrouwen en beloften naar Emmen. Maar in de jaren daarna zullen ook de nieuwelingen en junioren aan het programma worden toegevoegd. De organisatie van het NK tijdrijden is voor de komende drie jaar door de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) toegewezen aan Jansen Event Sportmanagement in Sleen. Wim Jansen heeft de intentie om de kampioenschappen in Drenthe te laten verrijden.

