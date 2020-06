Laatste weken geen sterfgevallen of ziekenhuisopnames door corona

In de periode van 3 juni tot en met 16 juni zijn er in Drenthe geen nieuwe sterfgevallen of ziekenhuisopnames bij gekomen door het coronavirus. Dat blijkt uit de meest actuele cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wel zijn er in de laatste twee weken meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. In de gemeente Noordenveld gaat het om drie besmettingen, in Tynaarlo om één, in Assen om drie, in Meppel om zes, in De Wolden om twee en in Emmen om één. In totaal gaat het dus om 16 besmettingen in twee weken tijd.

De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na een tijd doorgegeven.

Nieuwe weergave van cijfers

Tot vandaag bracht het RIVM elke 24 uur nieuwe cijfers over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per gemeente naar buiten. Nu de piek van de epidemie geweest is, worden die cijfers vanaf vandaag in periodes van twee weken naar buiten gebracht.

Landelijk zijn nog eens vijf mensen overleden aan het coronavirus, waardoor het dodental is opgelopen tot 6070. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met drie naar 11.834.

Het RIVM kreeg in de afgelopen 24 uur 140 bevestigde coronagevallen binnen. Het virus is vastgesteld bij 49.087 Nederlanders, maar het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest.