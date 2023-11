Winter voor de deur, autobezitters opgelet: 'Slechte accu's zakken direct door het ijs'

De accu die het begeeft, vastgevroren deuren of ruitenwissers die als ijspegels zijn vastgeplakt op de autoruit. Als de kou in de lucht zit, is het voor de automobilist oppassen geblazen met dit soort winterse tegenvallers.

"We merken het duidelijk", begint Cor Bijzitter, ANWB-monteur in Drenthe. "Zodra de temperatuur richting nul graden gaat en daaronder, zakken de slechte accu's direct door het ijs."

ANWB schaalt op

De Wegenwacht zet tijdens het winterse weer een tandje bij om weggebruikers met pech uit de brand te helpen. "Van een winter kunnen we bijna niet meer spreken, want vaak gaat het om één of twee weken. Maar ook dan is het vervelend als je ergens stil komt te staan."

Vaak zijn accu's over datum de nummer één oorzaak van malheur. Bijzitter: "Op het moment dat het kouder wordt, en de accu wat ouder is, dan missen ze de capaciteit."

Voorkomen van problemen

Soms kan de autobezitter het al eerder merken. Als tijdens mildere temperaturen het starten met horten en stoten gaat, dan moeten de alarmbellen afgaan. "Als je dit merkt, doe er wat mee!", spoort Bijzitter aan. "Dan kan je problemen voorkomen."

Andere winterse perikelen, zoals vastgevroren sloten of kapotte ruitenwissersmotoren, zitten de automobilist bijna even vaak dwars. Bijzitter, sinds jaar en dag werkend bij de ANWB-hulptroepen, adviseert: "Smeer je deurrubbers niet in met vaseline, maar met rubberstick. En houd ze zo droog mogelijk, bijvoorbeeld met een doekje. Als ik word ingeschakeld, denk ik: had dát nou gedaan."

Warm water

Het ontdooien van de autoruit met warm water wordt doorgaans afgeraden, maar Bijzitter oordeelt anders. "De kans bestaat dat er een scheur in het raam komt. Toch doe ik het zelf al heel lang, weliswaar met lauw water en enige voorzichtigheid. Dan valt 't best mee."