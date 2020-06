Gepensioneerden helpen jonge ondernemers: 'Aanvragen door corona verdubbeld'

Het ondernemersklankbord heeft in totaal 274 adviseurs in het hele land, waar ondernemers terecht kunnen. In de regio Drenthe-Groningen zitten elf adviseurs, waaronder Kees de Roos (74) uit Roden.

Geen geraniums

"Dat is hartstikke leuk en daar ben ik ook echt knalenthousiast over", zegt De Roos lachend. "Het is ontzettend leuk om jonge mensen te helpen. Soms denk je van: oh ja, die mensen heb ik echt kunnen helpen. Je weet natuurlijk niet of je écht kan helpen. Het is mooi om met ze te sparren. Nee, ik ben er echt nog niet aan toe om achter geraniums te zitten."

De Roos helpt onder meer Constance Reuvekamp (26 jaar) uit Emmen. Zij runt samen met haar compagnon Derren de Jong het bedrijf Zero to One. "Wij helpen start-ups om te groeien. Onder andere internationale start-ups die naar Nederland komen, om het bedrijf op te zetten. Wij hadden echt behoefte aan mentoren en een netwerk, om die in te zetten voor de start-ups."

"Ik heb het met Constance over hun bedrijfsvoering en ook over de selectie van hun klanten", vertelt De Roos. "Maar ik heb nu ook een man met een klein bedrijfje, en hij is een ontzettend goeie techneut. Maar hij heeft duidelijk minder kaas gegeten van marktonderzoek en -ontwikkeling bijvoorbeeld."

Verdubbeling door coronacrisis

De vrijwilligers van het klankbord krijgen enkel een onkostenvergoeding. Van de ondernemers wordt een donatie gevraagd. Volgens De Roos is er in deze coronatijd ook behoefte onder ondernemers om te sparren. "Ik krijg soms een vraag binnen. En dan denk ik: dat is toch wel corona gerelateerd", legt hij uit. "En doordat wij als ondernemersklankbord een subsidie hebben gehad, bieden we nu de trajecten helemaal kosteloos aan."