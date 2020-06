Rechtbank: '1,4 miljoen euro verdiend met hennepkwekerij in De Kiel'

Twee mannen uit Den Haag en Emmer-Compascuum moeten negen maanden de cel in voor betrokkenheid bij een grote hennepkwekerij in De Kiel. De rechtbank vindt bewezen dat de mannen van 37 en 45 jaar zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige hennepteelt tussen de zomer van 2015 en september 2017.

Met de opbrengst van in totaal negen hennepoogsten hebben de mannen 1,4 miljoen euro verdiend, stelt de rechtbank. Beide mannen moeten een derde van dat bedrag, bijna 440.000 euro, betalen aan de staat. De derde hoofdverdachte, een 47-jarige man uit Emmen, is bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De rechtbank gaat er vanuit dat de Hagenaar en de man uit Emmer-Compascuum wel met een derde man samenwerkten, maar dat uiteindelijk onbekend is gebleven wie dat was.

Hennepkwekerij onder de grond

De kwekerij van ruim 1500 planten werd in september 2017 ontdekt op het erf bij een boerderij in De Kiel, nadat de politie een tip had gekregen dat op het erf gestolen landbouwmachines stonden. Op het erf roken de agenten een henneplucht en hoorden ze het geluid van een generator en ventilatoren.

De wietplantage werd gevonden in zeecontainers onder de grond. In één van de ruimten werd op een frisdrankflesje het DNA gevonden van de Emmer-Compascuumer. Ondanks dat ook de eigenaar van de boerderij en diens zoon belastend over hem verklaarden, heeft de 45-jarige man ontkend dat hij betrokken was bij de kwekerij. De Hagenaar, wiens rijbewijs vlakbij de ingang van de kwekerij is gevonden, deed tijdens de rechtszaak hetzelfde.

Vader en zoon ook bestraft

De 63-jarige eigenaar van de boerderij en zijn 27-jarige zoon zijn veroordeeld tot honderd uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank zijn ze medeplichtig aan de hennepteelt. Ook moet de eigenaar 20.000 euro afdragen aan de staat. Dat bedrag heeft hij ontvangen voor de verhuur van een deel van zijn erf voor de kwekerij.

De vader, die zelf vanwege zijn rolstoel niet in de wietplantage kon komen, heeft meegewerkt aan het politieonderzoek, net als zijn zoon. Die laatste hielp de drugscriminelen met het graven van het gat voor de ondergrondse kwekerij en kwam er ook wel binnen. Volgens de rechtbank heeft de 27-jarige man wel in zijn verklaringen geprobeerd zijn rol kleiner te maken dan hij was.

Hennepknipper

Een 44-jarige man uit Emmer-Compascuum die een keer heeft geholpen bij het oogsten van de hennep is veroordeeld tot veertig uur werkstraf, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Een 27-jarige medeverdachte uit Oosterwolde is vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken.