TT Circuit investeert drie miljoen ondanks coronaverlies

"Eens in de tien tot vijftien jaar moet er een nieuwe asfaltlaag op het TT Circuit. Dat hebben we gedaan. Dat is ook meteen het grootste deel van de investering", zegt TT-voorzitter Arjan Bos.

"Met het asfalt dat daar vanaf kwam hebben we extra parkeerplaatsen kunnen maken. En daar moest weer voor gegraven worden. Met die vrijgekomen grond hebben we de taluds verbreed en verhoogd, zodat we weer meer bezoekers kunnen ontvangen. Verder hebben we ook digitale vlagpanelen aangeschaft. Baanofficials hoeven niet langer met vlaggen te zwaaien, dat is allemaal digitaal geworden", verklaart Bos.

Digitaal vlag-systeem

De flikkerende borden staan rond heel het circuit. Al met al een investering van driehonderdduizend euro.

"Wil je een modern circuit blijven, dan moet je mee. Vandaar dat we deze investering gedaan hebben. Het voordeel is dat wanneer het minder druk is op het circuit dat het ook vanuit racecontrol centraal geregeld kan worden en dan heb je al die baanofficials niet nodig. Het maakt ons flexibeler", aldus Bos.

Verlies van 3,5 miljoen euro

In een normaal jaar komen er 580.000 bezoekers naar het TT Circuit. Maar vanwege corona zal het aantal dit jaar op 105.000 bezoekers blijven steken. Dat is slechts achttien procent. Mede daardoor komt het TT Circuit uit op een verlies van drieënhalf miljoen euro.

"Dat zijn we hier natuurlijk niet gewend. Gelukkig komt de continuïteit niet in gevaar. Het circuit kan dit soort verliezen dragen. Maar ik zeg er wel bij: als dit volgend jaar nóg een keer gebeurt, dan gaan we het lastig krijgen. Dan zullen we een financiële uitdaging krijgen om dat voor elkaar te boksen", aldus de TT voorzitter. "Je gaat eigenlijk vijf jaar terug in de tijd en dat is zonde", besluit Bos.