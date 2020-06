Bewoners Spier: 'De geluidsmuur moet nu gemaakt worden'

Al 1,5 jaar kijkt het dorp Spier uit op het verkeer van de A28, maar over het uitzicht maakt het dorp zich nog het minste zorgen. "Het is niet veilig," vertelt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier die wijst naar de bollingen in de restanten van de muur. "Wij hebben hier gewoon schade, je kunt hier niet meer prettig wonen. We hebben een enorme geluidstoename en ook het licht van koplampen 's avonds is erg storend, we zijn er erg verdrietig over."

Het dorp is al een lange tijd in gesprek met de gemeente Midden-Drenthe over een oplossing. De gesprekken verlopen volgens het dorp alleen erg stroef. Niet voor niets dreigde het dorp meerdere malen met juridische stappen. De wethouder heeft voor het laatst volgens Van der Heide contact gezocht in oktober en in maart heeft Dorpsbelangen daarom een brief gestuurd.

Bij 'pijnprikkels' staan ze er wel

"We merken dat gemeente heel erg op pijnprikkels gericht is", vertelt Van der Heide. "Op het moment dat er weer iets verschijnt in het nieuws, is er vanuit de gemeente weer contact. Dus dat betekent dat je af en toe ferme stappen moet nemen en zo hebben wij in de brief van maart ook aangekondigd met dat we ons juridisch laten ondersteunen."

De gemeente neemt na de brief inderdaad contact op met Van der Heide, maar ook in maart loopt het gesprek volgens het dorp stuk. "Er zouden tijdelijke voorzieningen komen, we zouden helderheid krijgen en continu merk je gewoon dat niemand dossierkennis heeft en je niet verder komt. Het lukt de gemeente niet tijdelijke voorzieningen te realiseren en uiteindelijk denk je: de wal zal er straks wel staan, laat die tijdelijke voorzieningen maar zitten. Maar ook nu kwam er niets."

In de gesprekken van gisteravond tussen de gemeente en het dorp werden de frustraties nogmaals onder de aandacht gebracht. Naast de gemeentesecretaris sloot ook wethouder Schippers (CDA) als nieuwe portefeuillehouder aan bij dit overleg.

Nieuwe wethouder

"Ik denk dat we nu in ieder geval wel hebben kunnen overbrengen waar het ons om gaat. We hebben gisteren kunnen praten over onze emoties. We willen dat hier zicht komt op een definitieve oplossing en dat de gemeente er weer voor gaat zorgen dat we hier veilig en prettig kunnen wonen", legt Van der Heide uit.

Of de nieuwe wethouder meer schot brengt in de zaak durft Van der Heide niet te zeggen. "Het is wel bijzonder om te constateren dat één wethouder zo belangrijk is voor de realisatie van iets wat het ambtelijk apparaat moet doen. Blijkbaar is daar ook iets niet helemaal in orde. We hopen dat de nieuwe wethouder verandering tot stand kan brengen, maar dat moeten we allemaal nog wel zien."

Dat het zo lang duurt voordat de geluidsmuur hersteld is, komt onder andere door een politieonderzoek. Toen de geluidsmuur instortte werd de mogelijkheid van sabotage onderzocht. Ook werd de vergunning voor herstelwerkzaamheden van de aannemer door de gemeente geweigerd vanwege de onzekere constructie.

Zorgen bij raadsleden

Volgens de laatste informatie van het dorp heeft de aannemer nog tot september om de geluidsmuur te herstellen. Ook gemeenteraadsleden hebben hun zorgen over tijdelijke oplossingen.

Zo is coalitiepartij Gemeentebelangen bang dat de druk op de muur verandert bij een tijdelijke oplossing in de vorm van big bags of zeecontainers. "Als het overgebleven stuk verder in elkaar zakt moeten we er rekening mee houden dat wij dan aansprakelijk zijn en niet de aannemer zoals dat nu het geval is", zei raadslid Jan Jonker van de partij afgelopen donderdag.