Kamerlid Nijboer na gasrapport aan de slag voor betere toekomst in Noord-Drenthe

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (GroenLinks-PvdA) gaat plannen maken om de toekomst van mensen in Noord-Drenthe en Groningen structureel te verbeteren.

Nijboer (40) wordt een zogeheten kwartiermaker, die in opdracht van onder meer Groninger en Noord-Drentse gemeenten een zogeheten sociale agenda opstelt. Dat gebeurt naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de kabinetsreactie daarop. Een van de conclusies hieruit is dat Nederland een ereschuld heeft aan inwoners van Groningen en de kop van Drenthe vanwege zestig jaar gaswinning.

'Zet mijn schouders eronder'

De politicus, die na elf jaar de Tweede Kamer verlaat, zal zich 'inzetten voor een stevige aanpak om armoede en onderwijsachterstanden te verkleinen en de leefbaarheid en gezondheid te verbeteren'.

"Daar zet ik heel graag mijn schouders onder", zegt Nijboer. "Het is een opdracht aan iedereen om de regio er in de toekomst beter voor te laten staan. Ik wil dat er resultaten worden geboekt, zodat we over tien jaar kunnen zeggen: het gaat al een stuk beter dan toen we diep in de ellende zaten."

Voor de uitvoering van de sociale agenda is de komende dertig jaar 3,5 miljard euro beschikbaar. Het gaat om zaken als (mentale) gezondheid, leefbaarheid, kansen voor jongeren, werk en tegengaan van armoede.

Voor een jaar in dienst

De voorzitter van de benoemingscommissie, de Groningse gedeputeerde Susan Top, is blij met de PvdA'er. "Hij is goed bekend met de situatie in het gebied, weet wat er leeft bij de mensen en heeft een groot netwerk in Groningen en Den Haag. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke elementen om deze belangrijke opdracht goed te kunnen uitvoeren."