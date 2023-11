Vorst onderweg: wel kriebels, maar nog geen schaatskoorts

Temperaturen die 's nachts aan de grond kunnen dalen tot acht graden onder het vriespunt, dat is het juiste ingrediënt voor natuurijsbanen en mogelijk zelfs een marathon op natuurijs. Maar, de schaatskoorts heeft Drenthe nog niet in de ban.

"Nee, ik ben nog niet gebeld door ijsverenigingen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag lachend. Toch is de vraag niet vreemd. Van der Zwaag voorspelt in de nacht van woensdag op donderdag vijf graden vorst en donderdag kan het de eerste ijsdag van het jaar worden. Een nacht later kan het zelfs nog iets kouder worden. "En dan verwacht ik op vrijdag sowieso een ijsdag."

De kou heeft alles te maken met de winter die over Europa trekt. Scandinavië wordt al een maand getroffen door een koufront, de Alpen liggen onder een dik pak sneeuw en Oost-Europa kent zelfs meters hoge sneeuwduinen. Iets dichter bij huis, in Duitsland, ligt ook een laagje sneeuw. "We hebben te maken met een oostelijke wind. Door die sneeuw in Duitsland, is de temperatuur hier ook laag", legt de weerman uit.

Schaatskoorts nog niet toegeslagen

Het zijn de perfecte omstandigheden voor schaatskoorts. Maar daar merken ze nog niets van bij Interport Jan Bols in Hoogeveen. "We zijn er helemaal klaar voor, maar het is hier nog rustig", zegt een medewerker. "Er komen wel mensen om hun schaatsen te laten slijpen, maar dat zijn er niet meer dan anders."