Presentatie plannen De Buitenplaats uitgesteld op verzoek van raad

De gemeenteraad nam namelijk eerder een amendement aan waarin zij het college oproept om 'even niets te doen' omtrent het museum. Met het oog op de plannen voor de centrumtontwikkeling in Eelde - waarin mogelijk een rol is voor het museum - wil de raad dat er pas op de plaats wordt gemaakt. Ook is de raad niet onverdeeld enthousiast over de plannen om van De Buitenplaats een dépendance van het Drents Museum te maken.