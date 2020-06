Touringcarbedrijven willen steunpakket van 240 miljoen euro

Een steunpakket van 240 miljoen euro. Dat is waar touringcarbedrijven zich woensdag sterk voor zullen maken op het Malieveld in Den Haag. De protestactie van de touringcarbedrijven is volgens de bedrijven hard nodig, want sinds het begin van de coronacrisis staan de bussen stil. Daardoor dreigen 200 touringcarbedrijven failliet te gaan, stelt de touringcarsector. Dat is veertig procent van de hele touringcarsector in ons land.

Ook twee Drentse touringcarbedrijven zullen hun opwachting maken in Den Haag. Zowel Lanting Reizen uit Hoogeveen als Ten Heuvel Tours uit Ruinen zetten woensdagochtend koers naar de residentie. "Wij gaan er met twee touringcars naartoe", reageert Nick Lanting, mede-eigenaar van Lanting Reizen. "De reden? Solidariteit naar collega's tonen", motiveert hij. Volgens Lanting is de Hoogeveense touroperator ondanks de coronaperikelen nog wel kerngezond.

Touringcarsector in de wachtkamer

Het steekt de touringcarsector vooral dat andere sectoren midden in de coronacrisis wel mogelijkheden krijgen om de draad weer langzaam op te pakken, terwijl touringcarbedrijven nog altijd in de wachtkamer zitten. Een protocol, waarbij talloze maatregelen het mogelijk moesten maken om per bus dertig passagiers te vervoeren, werd door de autoriteiten afgekeurd omdat de touringcars de anderhalvemeter-regels strikter moeten toepassen dan in trams, treinen, metro's, OV-bussen en vliegtuigen gebeurt. Die uitleg was tegen het zere been van Busvervoer Nederland.

De gehele touringcarsector, die zich met het oog op de protesten van morgen verenigd heeft onder de noemer #HonkForHope, benadrukt in een persbericht dat touringcars cruciaal zijn voor de huidige maatschappij. "Zonder touringcars geen schoolvervoer, voetbalwedstrijden, Formule 1 in Zandvoort, treinstremmingen, schoolreisjes en festivals", stelt de organisatie. In Den Haag moet het steunpakket van 240 miljoen euro de sector redden. Daarnaast wordt onder meer gepleit voor duidelijkheid over de toegestane capaciteit in touringcars, zodat het schaarse vervoersaanbod momenteel in ieder geval veilig kan plaatsvinden.