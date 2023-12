Doek lijkt te vallen voor kerken Schoonebeek en Steenwijksmoer, andere kerken nog onduidelijk

De katholieke kerken in Schoonebeek en Steenwijksmoer op termijn afstoten, dat is de conclusie na onderzoek naar de toekomst van de kerken. Voor de godshuizen in Barger-Compascuum, Zwartemeer en Klazienaveen in het Emmer deelgebied De Blokken wordt nog onderzocht of de kerken voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. Idee bij het laatste is dat een klein deel van de desbetreffende kerken behouden blijft voor diensten.

Het is de uitkomst van het vastgoedonderzoek door respectievelijk de Immanuelparochie en de Heilige Maria Hertogin van Drenthe Parochie. Alle katholieke parochies in Zuidoost-Drenthe doen onderzoek naar de toekomst van hun kerken vanwege het teruglopend aantal bezoeken en leden. Het bisdom Leeuwarden-Groningen heeft daarom de parochies gevraagd om hun eigen gebouwenbeleid kritisch tegen het licht te houden. De uitkomst gaat als advies richting de bisschop, die al dan niet akkoord gaat.

In Zuidoost-Drenthe bevinden zich drie katholieke gemeenschappen. De Goede Herder Parochie is de derde in deze regio.

Afstoten

De Immanuelparochie heeft zich nog het langst beraden op de toekomst van het eigen vastgoed. De gemeenschap maakt momenteel gebruik van vijf kerken in Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Coevorden, Weiteveen en Steenwijksmoer.

Volgens kerkbestuurder Bernard Meulman is het idee om op de lange termijn de gebouwen in Schoonebeek en Steenwijksmoer af te stoten. "We hebben gekeken naar de ontwikkeling van het aantal parochianen en het kerkbezoek. Op termijn ziet het ernaar uit dit minder wordt." De hoge gemiddelde leeftijd speelt daarbij zeker een rol. "Wat ook weer invloed heeft op het aantal vrijwilligers." De parochie heeft ervoor gekozen om het gebied te verdelen in een oost-(Steenwijksmoer en Coevorden) en westkant (Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen).

Geen casino

Hoe het afstoten van de twee kerken in zijn werk zal gaan, kan Meulman nog niet zeggen. De parochie krijgt van het bisdom tot 2030 om een andere functie te zoeken voor deze twee gebouwen. Overigens heeft de kerk in Steenwijksmoer een monumentale status. Voor Schoonebeek geldt dit niet.

De invulling wordt ook onderwerp van gesprek met de locatieraden. Volgens Meulman ligt de voorkeur vooral bij een maatschappelijke bestemming. En liever niet commercieel. "Er komt zeker geen casino in of iets dergelijks."

Bij de Heilige Maria Hertogin van Drenthe Parochie wordt onderzoek gedaan naar het toekomstig gebruik van drie van de vier kerken binnen deze gemeenschap. Het gaat om de gebouwen in Zwartemeer, Klazienaveen en Barger-Compascuum. Alleen de (monumentale) kerk in Emmer-Compascuum blijft onaangeroerd, aldus André Zwake van de gebouwencommissie. "De kerk in Emmer-Compascuum is ruim van opzet en nog in goede staat. Het is een goede locatie voor grotere groepen en gebeurtenissen, zoals huwelijken en begrafenissen." De insteek is dat deze en de kerk in Barger-Compascuum (ook monumentaal) overeind blijven.

Gedeeltelijk ander gebruik

Welk lot de twee niet-monumentale kerken in Klazienaveen en Zwartemeer staat te wachten valt nog niet te zeggen. Maar bij deze twee en de kerk in Barger-Compascuum wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om de gebouwen ook voor andere doelen te gebruiken. Uitgangspunt is dat een klein deel van de kerk behouden blijft voor de eredienst.

Het parochiebestuur is al met verschillende lokale partijen in gesprek, laat Zwake weten. Wat betreft Barger-Compascuum is er interesse voor het gebruik van de pastorie als dagbesteding. Binnen het dorp zelf is de wens om een multifunctioneel dorpshuis groot. De kerk is ook betrokken geweest bij de gesprekken hierover, aldus Zwake. "Maar wat eruit gaat komen, is nog zeer de vraag."

De kerkgangers in Klazienaveen en Zwartemeer is op het hart gedrukt dat zij rekening moeten houden met de mogelijke optie van verbouwing of gedeeltelijke sloop en herbouw. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van woningen en kerkruimte, aldus Zwake. Of een dergelijke keuze leidt tot het afstoten van de panden, valt nog niet te zeggen. Zwake: "Dat is echt afhankelijk van de nieuwe functie die bedacht wordt voor de locaties."

Goede Herder