Operaties bij Isala-ziekenhuizen nog hele dag onzeker na ICT-storing

De ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle kunnen nog de hele dag operaties uitstellen vanwege een ICT-storing. Door deze problemen werd in beide ziekenhuizen vanochtend niet geopereerd.

De storing was tegen het middaguur verholpen, maar kan volgens een woordvoerder ook gevolgen hebben voor andere afspraken. "Het operatieschema van de hele dag wordt bekeken. Het kan daardoor zijn dat middagoperaties worden uitgesteld." Mensen worden persoonlijk gebeld als hun afspraak niet doorgaat.

De poliklinieken en spoedeisende hulpposten in Meppel en Zwolle zijn de hele dag open geweest.

Tweede storing

Het is de tweede keer binnen een maand dat Isala wordt getroffen door een storing. Eind oktober werd het ziekenhuis in Zwolle getroffen door een stroomstoring. Toen konden enkele uren alleen spoedoperaties worden uitgevoerd. De locatie in Meppel schoot te hulp door waar nodig extra patiënten op te vangen.