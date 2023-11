Huurders Oosterveld Norg in vechthouding: 'Moeten doorlopend alert zijn'

Drie jaar na de oplevering zijn er nog altijd problemen voor huurders in de Norger nieuwbouwwijk Oosterveld. Twaalf van de zestien huishoudens, die vanwege de problemen hebben gekozen voor een nieuw onderkomen, ondervinden woningproblemen zoals lekkende kranen, tuinen die niet gereed zijn en wc's die niet doorspoelen. De bewoners die willen terugkeren naar hun woning aan de Bergakker, hebben ondertussen te horen gekregen dat hun terugkeer niet negen maanden maar mogelijk 1,5 jaar in beslag gaat nemen.

Vleermuizen zijn het grote probleem voor die bewoners. Althans: woningcorporatie Actium moet een flora- en faunaonderzoek laten doen naar mogelijke broedplaatsen van vleermuizen, waardoor een terugkeer voor de vier huishoudens een stuk langer op zich laat wachten. Die vertraging én de problemen bij de pas opgeleverde nieuwe huizen, maakt dat bewoners en de bewonerscommissie brieven hebben gestuurd naar de Raad van Commissarissen van Actium.

'Geen ontzorgplan'

Beide brieven zijn ook naar de gemeente Noordenveld gestuurd. Bewoners willen in gesprek met de RvC van Actium, om de problemen daar kenbaar te maken en hen te dwingen tot actie. "Er lopen allerlei zaken niet goed", zegt Fenny Huizeling. Zelf heeft zij gekozen voor een nieuwe woning aan de andere kant van het Oosterveld, maar met het huis is volgens haar veel mis. "De tuinen bijvoorbeeld, die hadden allemaal al klaar moeten zijn. Dat is niet gelukt. Actium weet niet wat ze wel of niet kunnen waarmaken. Daarom is deze brief nu naar de RvC gestuurd."

Voor de nieuwe ongemakken willen de bewoners een financiële vergoeding tegemoet zien. "We hebben namelijk geen vertrouwen in deze woning en krijgen geen antwoord op de vraag of we geld terugkrijgen. Dit is niet het ontzorgplan zoals Actium ons dat heeft voorgelegd."

Bewoners zeggen in een brief in een 'vechthouding' te zijn gepositioneerd. 'Het doet wat met je als je doorlopend alert moet blijven', staat er verder.

Punt

Volgens Hanneke Nijman, woordvoerder bij Actium, ligt er een sociaal plan met ontzorgpakket dat is vastgesteld in overleg met de bewonerscommissie. "En daar houden we ons aan" stelt zij. "Er zijn bij de oplevering van de woningen soms opleverpunten, net als bij elke nieuwbouwwoning. Daar hebben we contact over met de aannemer en die gaat dat oplossen."

"Als er bij de verhuizing zaken niet mee kunnen worden genomen naar het nieuwe adres, dan vergoeden we dat ook", vervolgt zij. "We hebben afspraken gemaakt over een verhuiskostenvergoeding en andere vergoedingen. Dat is afgesproken en behandeld. Op den duur moet je daar een punt achter zetten."

Onduidelijk

De bewoners doen dat dus niet en eisen een gesprek met de RvC. "Dat verbaast ons, omdat wij meerdere gesprekken hebben gevoerd en nog altijd in gesprek zijn. Wij herkennen ons niet in het verhaal dat er extra vergoedingen moeten komen. Het ontzorgpakket is gezamenlijk opgesteld", aldus Nijman.

Mochten bewoners het daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze dat aanvechten bij een geschillencommissie. "We hebben niet de intentie om in een vechthouding te geraken met de bewoners", benadrukt Nijman. "Maar op een bepaald moment is dat wat het is. We blijven in gesprek met de bewoners."

Of de RvC van Actium in gesprek gaat met bewoners, is nog niet duidelijk. "Dat ligt bij hen. Ze zullen de brieven zeker gezien hebben en daarop reageren richting de bewoners."

'Het is nu klaar'

Nijman ziet dat er nog steeds zaken niet goed gaan, maar benadrukt dat er richting een oplossing wordt gewerkt. "Voor de kerst zijn alle bewoners die niet terug willen keren in de Bergakker, verhuisd. Voor hen is het dan opgelost. De kinderziektes worden ook opgelost."

Huizeling is er niet gerust op en verwacht dat de gemeente Noordenveld nog een duit in het zakje gaat doen. "Als dit college voor zijn inwoners staat, dan wordt het tijd dat ze dat laten zien. We zijn niet geholpen met berichten dat het 'allemaal zo erg is'. Het is nu klaar."

Smeerolie

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) leeft mee met de bewoners van het Oosterveld. Een halfjaar terug ging zij nog in gesprek met Actium om te praten over de grieven van de huurders. "Als college hebben wij van de raad de opdracht gekregen contact te houden met beide partijen. Dat doen we ook, maar we zijn geen scheidsrechter in een conflict tussen Actium en bewoners."

Ipema kan dan ook niet voor een extra vergoeding of een ander ontzorgpakket pleiten. "De aanpak van de woningen kunnen wij vanwege de vleermuizen niet sneller laten verlopen." Er is dus, kort gezegd, weinig wat de wethouder voor de Norgers kan doen. "Maar als wij smeerolie kunnen zijn in gesprekken tussen Actium en bewoners, dan vervullen we die rol graag."