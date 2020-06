Nick Bakker 'eindelijk' weer voetballer

Ondanks dat de 27-jarige Bakker een ervaringsdeskundige is als het aankomt op gescheurde kruisbanden (inmiddels heeft hij er al drie gehad in zijn loopbaan) was het ook deze keer een gedwongen pauze die af en toe psychisch best zwaar was. "Het went nooit om als geblesseerde speler naar de wedstrijden van je teamgenoten te kijken. Natuurlijk gun je ze alles, maar voor jezelf is het geen pretje." Misschien klinkt het daarom ook niet gek dat Bakker het stopzetten van de competitie, vanwege het coronavirus, toch voelde als een soort doekje voor het bloeden.

Compliment en vertrouwen

Toen begin oktober vorig jaar bekend werd dat Bakker het seizoen niet meer in actie zou komen, schakelde FC Emmen razendsnel en werd Michael Araujo gehaald. Bakker begreep de actie van de clubleiding ('Zo gaat het nu eenmaal in de voetballerij') en zag het ook wel als een compliment. "Het blijkt dat ik toch onmisbaar ben achterin", zei hij toen.

Nu de linksbenige centrumverdediger de groepstraining weer heeft hervat is inmiddels een andere centrumverdediger, Michaël Heylen, vertrokken naar Sparta. Ook dat ziet Bakker als een positief signaal vanuit de clubleiding, die niet besloot om de optie in het contract van de Belg te lichten. Kennelijk heeft men zoveel vertrouwen in hem. "Ja, zo ervaar ik het wel en ik moet ook zeggen dat ik verwacht dat ik er sta als het seizoen gaat beginnen. Ik lig op schema. De revalidatie duurt in principe nog anderhalve maand en dan heb ik nog zes weken de tijd tot de competitie van start gaat."