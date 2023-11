Plan voor 11 appartementen in voormalig bedrijfspand Valthermond

Als je door de Vrijheidslaan in Valthermond rijdt, dan kun je er niet omheen. Het leegstaande voormalige bedrijfspand van bouwbedrijf De Bruin. In 2010 heeft Brands Bouw dit pand aangekocht, met als doel er appartementen van te maken.

Destijds zijn er door Brands al 14 appartementen gerealiseerd aan de zijweg van de Vrijheidslaan. Maar de kantoren van het voormalige bouwbedrijf, aan Vrijheidslaan 8-10, stonden nog leeg. Vorig jaar is het pand tijdelijk gebruikt voor het bieden van onderdak aan statushouders. Daarom werden delen van het pand in 2021 gedeeltelijk opgeknapt.

Nu heeft Brands Bouw plannen om de kantoren toch nog om te bouwen tot 11 appartementen. Brands wilde dit direct na de aankoop in 2010 al realiseren, maar door de bankencrisis werd dat uitgesteld.

Planning

Brands Bouw wacht op goedkeuring door de gemeente, want het indienen van de bouwvergunning kan pas na een besluit van het college. "Het plan was om dit in de loop van 2024 aan te pakken, maar dat gaat naar verwachting toch nog wat langer duren", zegt Jan Brands.

De bedoeling is om de 11 appartementen als koopwoning op de markt te brengen. Hierbij gaat de bouw de lucht in, om twee verdiepingen te maken. Het worden woningen van zo'n 100 vierkante meter, gericht op senioren. "We hebben natuurlijk te maken met vergrijzing en willen ook de senioren mogelijkheden geven om zich in Valthermond te huisvesten", aldus Brands.

Kosten